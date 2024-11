Der Saisonstart lief für Jakob Lilja alles andere als rund. Doch nun feiert der Schwede seine Torpremiere in dieser Saison, mit gütiger Mithilfe von SCB-Keeper Adam Reideborn.

1/4 Jakob Lilja gelingt gegen den SC Bern sein erstes Saisontor. Foto: keystone-sda.ch

Das zweite Zähringer Derby der Saison hätte für Fribourg-Gottéron kaum schlechter starten können. Nach nur zwölf Sekunden gehen die Gäste aus Bern in Führung. Doch die Hausherren lassen sich davon nicht beirren, ganz im Gegenteil.

Schon geht die Partie weiter, schickt Dorthe den Puck via Bande von der Mittellinie in die gegnerische Zone. SCB-Keeper Adam Reideborn macht sich auf den Weg hinter sein Tor, um den Pass zu unterbinden. Doch der Schwede schätzt die Situation falsch ein, denn die Scheibe flippert auf kuriose Art und Weise zurück ins Drittel, direkt vor den Berner Kasten. Der heransausende Jakob Lilja reagiert am schnellsten und schiebt zu seinem ersten Saisontor ein. Zwischen den Toren liegen nur deren elf Sekunden.

Lilja erlebte einen harzigen Auftakt in die Spielzeit. Bei Ambri lief es dem schwedischen Flügel überhaupt nicht. Nur ein Assist gelang ihm in elf Spielen. Die Tessiner nutzen die Gunst der Stunde und tauschten den 31-Jährigen Ende Oktober kurzerhand gegen Chris DiDomenico von Fribourg-Gottéron ein. Aber auch bei den Drachen brauchte Lilja so seine Anlaufzeit. Gegen Bern gelingt ihm nun die Tor-Erlösung, wenn auch etwas kurios.

Das Zähringer Derby endet schliesslich mit einem 5:4-Sieg nach Penaltyschiessen für Fribourg.