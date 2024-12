Fast klammheimlich hat Swiss Ice Hockey das 15-jährige Sturmjuwel Jonah Neuenschwander für den Kader der U20-WM in Kanada nachnominiert. Das wird vor allem auch in Nordamerika für Furore sorgen.

Auf einen Blick Der 15-jähriger Jonah Neuenschwander überzeugte beim EHC Biel in der National League

Jetzt könnte er als Nachnomination zum jüngsten Schweizer U20-WM-Spieler aller Zeiten werden

Bruder Elijah (18) ist ebenfalls im U20-Nationalteam als Goalie mit dabei

Marcel Allemann Reporter Eishockey

Jonah Neuenschwander ist die Schweizer Teenager-Sensation. Am 26. November debütierte der 15-jährige Seeländer beim EHC Biel in der National League und spielte derart überzeugend und mit Konstanz in seinen Leistungen, dass er fortan jeweils in der Aufstellung blieb.

Inzwischen hat der Youngster bereits fünf National-League-Spiele auf dem Buckel hat. Doch beim nächsten Spiel der Bieler am Freitag gegen Ajoie wird Neuenschwander fehlen, denn der Teenager weilt derzeit in Kanada. Mit der U20-Nationalmannschaft anlässlich der Vorbereitung auf die WM in Ottawa, die vom 26. Dezember bis 5. Januar über die Bühne gehen wird.

Dabei war Jonah Neuenschwander zunächst gar nicht vorgesehen. Am 6. Dezember gab Swiss Ice Hockey das 28-köpfige Kader für die WM-Vorbereitung bekannt. Darauf fehlte der Bieler Jungstar, er war auch nicht auf der Pikettliste. Anfang letzte Woche sickerte dann aber plötzlich durch, dass Neuenschwander nachnominiert wurde. «Er hat auf National-League-Niveau konstant überzeugt und verfügt über ein aussergewöhnliches Spielverständnis. Wir wollen die bestmögliche Mannschaft dabeihaben, weshalb wir uns mit ihm verstärken», begründet Nati-Direktor Lars Weibel die Massnahme.

Der Jüngste seit 24 Jahren

Natürlich muss sich Neuenschwander nun in den beiden WM-Vorbereitungsspielen am Donnerstag gegen Kanada und am nächsten Montag gegen Lettland beweisen. Doch sollte er den letzten Kaderschnitt überstehen und es ins definitive Schweizer WM-Team schaffen, wäre das eine Sensation. Noch nie hat ein 15-Jähriger für die Schweiz an einer U20-WM gespielt und auch international wäre er der Jüngste seit 24 Jahren. Der Kasache Viktor Alexandrov war beim damaligen Turnierstart der Junioren-WM in Russland sogar erst 14.

Neuenschwander würde somit automatisch zu einem der meistbeachteten Spieler der diesjährigen U20-WM werden. Umso mehr, da man in Nordamerika solche Storys liebt. Da wird zum Schutz des enorm jungen Spielers auch die eine oder andere besondere Massnahme erforderlich sein. Der EHC Biel schirmt das Ausnahmetalent konsequent ab, lässt ihn beispielsweise noch keine Interviews geben. Ähnliches hat man auch bei der U20-Nati vor. «Er muss seine Ruhe haben und soll sich auf den Sport fokussieren können», sagt Weibel.

Mit Bruder Elijah im Team

Bei der U20-Nati wohlfühlen dürfte sich Jonah Neuenschwander trotz des zu erwartenden Trubels um seine Person. Denn erstens ist er ein sehr bodenständiger und entspannter Typ. Und zweitens ist mit seinem Bruder Elijah Neuenschwander (18) auch eine direkte Bezugsperson im Team dabei. Dieser ist eines der grössten Goalie-Talente im Land, wurde diese Saison von Fribourg nach Chur ausgeliehen und überzeugte zuletzt in der Swiss League mit sackstarken Leistungen.

