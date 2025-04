Ernüchternder WM-Auftakt U18-Hockeynati kassiert zweites Stängeli in Serie

Der WM-Auftakt der Schweizer U18-Hockeynati geht völlig in die Hosen. In der Nacht auf Freitag geht die Nati gleich mit 0:10 unter. Es ist das zweite Stängeli in Serie.

Publiziert: vor 25 Minuten