DE
FR
Abonnieren

Was bleibt nach dem Fälschungsskandal?
Das Zertifikat war falsch – Fischers Werk nicht

Patrick Fischer ist weg. Aber bevor wir weitermachen, lohnt sich eine unbequeme Frage: Was sagt es über uns aus, dass wir aus einem Eishockeytrainer einen Moralapostel gemacht haben, fragt Blick-Sportchef Emanuel Gisi. Und was bleibt von Fischer?
Publiziert: vor 54 Minuten
|
Aktualisiert: vor 46 Minuten
Kommentieren
1/5
Einer zum Anfassen: Patrick Fischer nach der WM-Silbermedaille 2018.
Foto: AP
RMS_Portrait_AUTOR_503.JPG
Emanuel GisiSportchef

Der Mensch ist kompliziert. Irgendwann in den letzten Jahren hat die Schweiz beschlossen, dass Patrick Fischer nicht einfach ein guter Eishockeytrainer ist. Er wurde zur Figur, zum Charakterkopf. Auch zum Beweis, dass man mit Haltung, Werten und der richtigen Körpersprache an der Pressekonferenz sehr weit kommen kann. Dass man damit nicht nur ein Team, sondern ein ganzes Land inspirieren kann.

Eine wilde Woche, einen Zertifikatsfälschungsskandal und eine Fischer-Entlassung später ist die Enttäuschung wahrscheinlich auch deshalb so gross. Immer schon haben wir Persönlichkeiten aus dem Sport überhöht. Sporttrainer werden zu moralischen Instanzen. Und dann sind wir überrascht, wenn sie es nicht sind.

Mehr zum Fischer-Skandal
SRF-Nachrichtenchef nimmt Schmitz in Schutz
Mit Video
Fischer-Skandal schlägt Wellen
SRF-Nachrichtenchef nimmt Schmitz in Schutz
Was man aus dem Strafbefehl ableiten kann
Mit Video
Analyse
Strafbefehl wegen Zertifikat
Wie kam die Polizei Fischer auf die Schliche?
«Vertrauensfrage nicht abgeschlossen» – Untersuchung eingeleitet
Mit Video
Hockey-Boss zum Fischer-Knall
«Vertrauensbruch» – externe Untersuchung eingeleitet
Wusste der Verband schon viel früher vom Fischer-Skandal?
Mit Video
Nach Fischer-Knall
Was der Verbands-Boss sagt – und welche Fragen offenbleiben

Wer es mit Patrick Fischer hält, sagt: Fischer hat Eishockey trainiert. Er hat keine Doktorarbeit in angewandter Ethik eingereicht. Den Heiligenschein haben ihm andere aufgesetzt, nicht er selbst. Dem kann man entgegnen: Fischer hat für seine Mannschaft selber einen anspruchsvollen Wertekanon aufgestellt und offensiv propagiert. Da kann er nicht einfach den ethischen Hinterausgang nehmen.

In ein paar Wochen beginnt die Heim-WM. Die Spieler, die Fischer im letzten Jahrzehnt geformt hat, werden auflaufen. Der Stil, den er ihnen beigebracht hat – lebensbejahend, offensiv, ohne Angst – wird sichtbar sein. Sein Name wird auf den Tribünen und im TV immer wieder fallen. Noch. In einem Jahr dann wohl nicht mehr. Aber das, was Fischer dem Schweizer Nationalteam hinterlassen hat, wird bleiben: der Mut, das Selbstverständnis, der Glaube an die grösstmöglichen Ziele.

Was bleibt, ist das Werk. Wer geht, ist der Mann. Beides hat er sich verdient. So kompliziert ist der Mensch.

«Habe mich verleiten lassen, das Zertifikat zu fälschen»
1:50
Nati-Coach Fischer gesteht:«Habe mich verleiten lassen, das Zertifikat zu fälschen»
Noch näher dran an der Schweizer Hockey-Nati

Füge jetzt die Eishockey-Nati deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen. 

Eishockey-WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
Österreich
0
0
0
1
Finnland
Finnland
0
0
0
1
Deutschland
Deutschland
0
0
0
1
Großbritannien
Großbritannien
0
0
0
1
Ungarn
Ungarn
0
0
0
1
Lettland
Lettland
0
0
0
1
Schweiz
Schweiz
0
0
0
1
USA
USA
0
0
0
Playoffs
Abstieg
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
0
0
0
1
Tschechische Republik
Tschechische Republik
0
0
0
1
Dänemark
Dänemark
0
0
0
1
Italien
Italien
0
0
0
1
Norwegen
Norwegen
0
0
0
1
Slowakei
Slowakei
0
0
0
1
Slowenien
Slowenien
0
0
0
1
Schweden
Schweden
0
0
0
Playoffs
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
Schweiz
Schweiz
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Schweiz
        Schweiz