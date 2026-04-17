Weiter keine Interviews
Die Nati bestreitet am Freitagabend erneut ein Testspiel gegen die Slowakei. Auch da wird es weder von Trainer Cadieux noch von den Spielern Interviews geben. Man habe sich bewusst dafür entschieden, dass Präsident Kessler alleine zu den Medien spricht. Nächste Woche, wenn die Nati in Biel spielt, werden alle wieder für Interviews zur Verfügung. Es sei kein Maulkorb, der verpasst wurde, wird betont. Es sei auch keine Retourkutsche in Richtung SRF. Sobald das Team in der Schweiz sei, werde wieder Normalzustand herrschen.
Austausch mit Fischer besteht
Am Donnerstag hat Kessler mit Patrick Fischer telefoniert. «Mir ist der Mensch Patrick Fischer sehr wichtig», so Kessler. Aus sportlicher Sicht bedauere er es sehr. Er werde sicher mit ihm im Austausch bleiben.
Auswirkungen auf Zusammenarbeit mit SRF
Das Schweizer Fernsehen sei ein Partner des Verbandes, meint Kessler. «Das Ganze muss aufgearbeitet werden, aber wir wollen nichts überstürzen.» Denn man arbeite schon jahrelang zusammen.
Hat der Verband zu zögerlich gehandelt?
Wie lange der Verband schon von Fischers Vergehen wusste, verrät Kessler auch auf erneute Nachfrage nicht. «Das ist Gegenstand der Untersuchung», betont er noch einmal.
Zur Entwicklung der Situation
Hat man beim Verband die Situation unterschätzt? «Nein, wir haben uns am Anfang auf die rechtliche Situation beschränkt», meint Kessler. Aber aus heutiger Sicht sei das ein Fehler gewesen. Die öffentliche Reaktion habe gezeigt, dass die Werte- und Vertrauensfrage mehr wiege. Das nehme man zur Kenntnis und gestehe diesen Fehler ein.
Wie hats die Mannschaft aufgenommen?
Als Fischer entlassen wurde, war die Mannschaft in der Slowakei, um ein erstes WM-Vorbereitungsspiel zu bestreiten. Kessler sagt, er habe am Mittwoch via Videocall mit dem Team gesprochen und dabei die sportlichen Erfolge von Fischer noch einmal betont. «Klar, im Team ist eine grosse Verbundenheit mit Fischer vorhanden. Aber es ist wichtig, dass wir jetzt nach vorne schauen und Jan Cadieux ist unser Head-Coach.»
Wer hat das Ganze angezeigt?
Fischer ist wegen der Zertifikatsfälschung angezeigt und verurteilt worden. Wer ihn deswegen angezeigt hat, lässt Kessler offen. «Das wird die externe Untersuchung zeigen.» Der Verbandsboss selber hat am Montag um circa 12 Uhr erstmals vom Vergehen Fischers erfahren.
Befürchtet man Retourkutsche?
Fischer hat die Nati wieder attraktiv gemacht. Die Frage kommt auf, ob man befürchtet, die NHL-Stars könnten der Nati nun den Rücken kehren. Daran glaubt Kessler nicht, er hat vollstes Vertrauen in Cadieux. Sponsoren hätten indes keine Entlassung von Fischer gefordert.
War das Team involviert?
Die Spieler seien nicht in den Entscheid involviert gewesen, so Kessler. «Wir hatten ein Gespräch mit Nati-Direktor Lars Weibel, mit den Spielern nicht.»
Fischer virtuell informiert
Über die Entlassung wurde Fischer virtuell informiert. Er habe sich Gedanken dazu gemacht und sich das überlegt. Es sei eine schwierige Situation gewesen. Mehr zur Reaktion Fischers sagt Kessler nicht.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
0
0
0
1
Finnland
0
0
0
1
Deutschland
0
0
0
1
Großbritannien
0
0
0
1
Ungarn
0
0
0
1
Lettland
0
0
0
1
Schweiz
0
0
0
1
USA
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
0
0
0
1
Tschechische Republik
0
0
0
1
Dänemark
0
0
0
1
Italien
0
0
0
1
Norwegen
0
0
0
1
Slowakei
0
0
0
1
Slowenien
0
0
0
1
Schweden
0
0
0