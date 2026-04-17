Weiter keine Interviews

Die Nati bestreitet am Freitagabend erneut ein Testspiel gegen die Slowakei. Auch da wird es weder von Trainer Cadieux noch von den Spielern Interviews geben. Man habe sich bewusst dafür entschieden, dass Präsident Kessler alleine zu den Medien spricht. Nächste Woche, wenn die Nati in Biel spielt, werden alle wieder für Interviews zur Verfügung. Es sei kein Maulkorb, der verpasst wurde, wird betont. Es sei auch keine Retourkutsche in Richtung SRF. Sobald das Team in der Schweiz sei, werde wieder Normalzustand herrschen.