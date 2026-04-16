Viele Nati-Fans sind mit der Entlassung von Patrick Fischer nicht einverstanden. Sie haben deshalb eine Petition gestartet und wollen, dass der 50-Jährige das Team an der WM coacht.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Patrick Fischer am 15. April als Nati-Trainer entlassen wegen gefälschtem Covid-Zertifikat

75 Prozent der 12'000 Umfrageteilnehmer fordern, Fischer hätte bleiben sollen

Petition mit über 39'000 Unterschriften will Fischer als WM-Coach behalten War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Julian Sigrist Redaktor Sport

Seit Mittwochabend ist Patrick Fischer nicht mehr Trainer der Schweizer Eishockey-Nati. Der Verband stellte den 50-Jährigen frei, nachdem zwei Tage zuvor ans Licht gekommen war, dass Fischer mit einem gefälschten Covid-Zertifikat an die Olympischen Spiele 2021 in Peking gereist war.

Bei vielen Leuten kommt dies so kurz vor dem Start der Heim-WM nicht gut an. Bei einer Blick-Umfrage, bei der über 12'000 Leserinnen und Leser teilgenommen haben, sind 75 Prozent der Meinung: «Nein, Fischer hätte Nati-Trainer bleiben müssen.» In den Kommentaren heisst es: «Lachhaft! Patrick Fischer hat seine Strafe bekommen.» Oder: «Vier Jahre nach Verurteilung auf Fischer einprügeln, das wirkt einfach nur unfair.»

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Fans starten Petition

Wie ungerecht ein Grossteil der Schweizer Eishockey-Fans die Entlassung Fischers finden, zeigt auch eine öffentliche Unterstützungsbewegung. «Ein Fehler darf nicht alles zerstören. Setzen wir gemeinsam ein Zeichen für Kontinuität, Fairness und Vertrauen. Lasst Patrick Fischer die WM coachen», heisst es auf der Website einer Petition, die am frühen Donnerstagabend bereits über 40'000 Stimmen hat.

Warum die Fans die Petition gutheissen sollen, wird in drei Punkten erklärt: «Kontinuität in der Nati: Ein bewährter Coach verdient die Chance, seine Arbeit fortzusetzen.» Und: «Verhältnismässigkeit statt Überreaktion: Ein einzelner Fehler sollte nicht eine ganze Karriere überschatten.» Ausserdem: «Vertrauen in bewährte Führung: Wer Verantwortung übernimmt, verdient auch Vertrauen.»



Weiter heisst es, dass Fischer den Schweizer Eishockeysport geprägt, Verantwortung übernommen und die Nationalmannschaft mitgeprägt habe. «Viele Fans empfinden es als unverhältnismässig, wenn ein einzelner Fehler alles überschattet. Diese Seite ist ein öffentliches Zeichen: Wir wollen, dass er die WM als Nati-Coach bestreiten darf.»

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