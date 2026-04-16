Fischers Sohn richtet emotionale Worte an seinen Vater

Nach der Entlassung von Ex-Nati-Coach Patrick Fischer äussert sich sein Sohn Kimi emotional auf Instagram: «Ich bin sprachlos und habe einen Kloss im Hals. Ich liebe dich, Papi.»

Andri Bäggli Redaktion Sport

Nach der Entlassung im Zuge des Impfzertifikat-Skandals rund um Ex-Eishockey-Nati-Coach Patrick Fischer meldet sich nun sein Sohn Kimi (25). In einer Instagram-Story richtet er emotionale Worte an seinen Vater: «Ich wollte ein paar Worte schreiben, aber ich bin sprachlos und habe einen Kloss im Hals.»

Weiter schreibt Fischers Sohn: «Doch eines weiss ich ganz sicher: Was du getan hast, hat noch nie jemand zuvor getan, und das wissen wir alle.» Seine Botschaft schliesst er mit einem «Ich liebe dich, Papi» und einem roten Herz ab. In einer weiteren Story postete er ein Foto aus frühen Kindheitstagen – ebenfalls mit einem Herz.

Sohn aus erster Ehe

In seinem Feed findet man auch ein Video von der Weltmeisterschaft 2024 in Prag. Vor Ort unterstützte Kimi die Schweizer Nati und seinen Vater und feierte mit ihm den Gewinn der Silbermedaille. Den Final verlor die Nati mit 0:2 gegen Gastgeber Tschechien.

Kimi ist Fischers Kind aus erster Ehe. Seit 2025 ist der Zuger mit Madeleine «Mädy» Georgusis verheiratet. 2020 erblickte ihre gemeinsame Tochter das Licht der Welt.