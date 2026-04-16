Nati-Coach Patrick Fischer ist weg vom Fenster. Sein gefälschtes Covid-Zertifikat an den olympischen Spielen 2022 endete nun mit seiner sofortigen Entlassung. Unsere Leserschaft ist in Aufruhr, besonders mit der bevorstehenden Eishockey-WM im eigenen Land.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Patrick Fischer wegen gefälschten Covid-Zertifikats als Nati-Trainer entlassen

Über 12'300 Personen in Umfrage, Mehrheit kritisiert Verband, trotzdem unterstützen 25 Prozent Entlassung

39'000 Fr. Busse musste Fischer bereits zahlen War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Alessandro Kälin Redaktor Community

Patrick Fischers Karriere als Trainer der Eishockey-Nationalmannschaft ist Geschichte. Der Schweizer Eishockey-Verband hat ihn aufgrund seines gefälschten Covid-Impfzertifikats, mit dem er an die Olympischen Spiele 2022 kam, mit sofortiger Wirkung freigestellt. Fischer wurde bereits in einem Strafverfahren mit 39'000 Franken gebüsst.

Uneinigkeit unter den Fans

Die Entscheidung von Swiss Ice Hockey erschüttert unsere Leserschaft. Mehr als 1'000 Kommentare zu dem Thema wurden auf unserer Webseite zu dem Rausschmiss gepostet. Die Leserinnen und Leser sind gespalten über die Frage, ob die Entlassung gerechtfertigt ist.

Eine Leserumfrage mit über 12'300 Teilnehmern zeigt, dass eine Mehrheit die Entscheidung des Verbandes als überrissen wahrnehmen. Laut ihnen hätte Fischer klar Nati-Trainer bleiben sollen.

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25 Prozent, also ein Viertel der Teilnehmer, sehen das anders. Für sie war die Trennung von Fischer nicht nur die richtige Entscheidung, sondern gar eine Notwendigkeit. In den Kommentarspalten zu der Situation argumentieren die beiden Lager gegeneinander.

«Einfach nur unfair»

Für die meisten Leserinnen und Lesern ist die Freistellung eindeutig überrissen. Patrick Henggeler gehört dazu: «Lachhaft! Patrick Fischer hat seine Strafe bekommen. Jetzt noch eine solche Hexenjagd zu veranstalten, finde ich beschämend.»

Auch Daniel Fournier kritisiert den Eishockey-Verband scharf: «Der Verband hat sich jahrelang an Fischers Seite gesonnt. Kaum ziehen einmal dunkle Wolken auf, wird er fallengelassen. Frechheit!»

Wieso es gerade Fischer trifft, können viele nicht verstehen. Kevin Jeger findet es scheinheilig: «Er war bei weitem nicht der Einzige, der sich eine Fälschung gekauft hat. Aber der Aufschrei war so gross, es konnte gar nicht anders enden.» Simon Sieber fügt an: «Vier Jahre nach Verurteilung auf Fischer einprügeln, das wirkt einfach nur unfair.»

Viele fürchten nun die Folgen für die Eishockey-WM in der Schweiz. Roger Landolt kommentiert: «So kann man den Traum vom WM-Sieg auch aus dem Fenster werfen. Das hat Fischer nicht verdient nach all diesen Erfolgen.» Auch für Markus Guggisberg ist klar: «Die WM ist Geschichte. So behandelt man keinen Nationaltrainer.»

«Sein Verhalten war alles andere als vorbildlich!»

Auf der anderen Seite gibt es auch viele in der Leserschaft, die Fischer zur Rechenschaft ziehen. Stefan Sutter gehört dazu: Fischer als Nationaltrainer müsse ein Vorbild sein. Erst als er in der Ecke stand und nicht mehr anders konnte, habe er sich entschuldigt. «Unsere Werte gehen verloren», kritisiert Sutter.

Stefan Bachofen bläst ins selbe Horn: «Fischer wurde zu Recht entlassen. Als Nationaltrainer hat er eine Vorbildfunktion. Sein Verhalten war alles andere als vorbildlich!» Auch Jodok Kraskalli schreibt: «Wer bei seinem Job eine Urkundenfälschung begeht, hat dort nichts mehr verloren.»

Weitere Leserinnen und Leser beziehen sich zudem auf Fischers Ausschluss von Lian Bichsel aus der U20-Nati, weil er zwei Aufgeboten keine Folge leistete. Roger Baumgartner kritisiert: «Fischer hat immer die Regeln hochgelobt und so Lian Bichsel und mit Sperren sanktioniert. Bichsel hat sich so eine Entgleisung nicht geleistet.» Stefan Elmer stimmt zu: «Bichsel sperren, aber dann selber so eine egoistische Sache machen.»