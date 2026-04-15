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Der Hockey-Verband trennt sich von Nati-Trainer Patrick Fischer. Was hältst du von dieser Entscheidung? Teile deine Meinung in unserer Abstimmung.
Publiziert: 21:20 Uhr
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Aktualisiert: 21:28 Uhr
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«Habe mich verleiten lassen, das Zertifikat zu fälschen»
1:50
Nati-Coach Fischer gesteht:«Habe mich verleiten lassen, das Zertifikat zu fälschen»
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Davide MalinconicoRedaktor Sport
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Eishockey-WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
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TD
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1
Österreich
Österreich
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1
Finnland
Finnland
0
0
0
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Deutschland
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Großbritannien
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Ungarn
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Lettland
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Schweiz
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USA
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Abstieg
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
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Kanada
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Tschechische Republik
Tschechische Republik
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Dänemark
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Italien
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Norwegen
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Slowakei
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Slowenien
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1
Schweden
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