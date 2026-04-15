Patrick Fischer ist seinen Job als Hockey-Nati-Trainer los. Zum Verhängnis wird ihm ein gefälschtes Covid-Zertifikat, doch nicht nur das – ein Kommentar von Sportchef Emanuel Gisi.

Das Problem ist die Lüge nach der Lüge

Das Problem ist die Lüge nach der Lüge

Patrick Fischer ist entlassen.

Der Schweizer Nati-Coach hatte 2021 öffentlich erklärt, er werde sich impfen lassen, fand dann einen anderen, illegalen Weg. Niemand wusste davon.

Bis Fischer sich bei TV-Dreharbeiten verplapperte.

In seiner Stellungnahme betonte Fischer, er habe sich «bis auf diesen Vorfall immer ans geltende Recht gehalten». Auch das stimmte nicht, er war bereits vorbestraft.

Das ist das Problem. Nicht das gefälschte Zertifikat allein. Sondern die Lüge danach. Und vor allem: die Lüge nach der Lüge.

1:50 Nati-Coach Fischer gesteht: «Habe mich verleiten lassen, das Zertifikat zu fälschen»

Fischer war der Mann der Werte. Der Mann der klaren Worte, der Prediger von Ehrlichkeit, Disziplin und Integrität. Einer, der seinen Spielern den moralischen Kompass justierte, wenn die Nadel mal zitterte. Lian Bichsel wurde jahrelang aus der Nati verbannt, weil er einem Juniorenaufgebot nicht gefolgt war. Gleiche Regeln für alle: das war Fischers Verdienst und sein Markenzeichen.

Diese Glaubwürdigkeit ist nun futsch. Nicht beschädigt. Futsch.

Drei WM-Silbermedaillen, eine Generation begeisterter Hockeyfans, ein Jahrzehnt Aufbauarbeit: Das bleibt. Aber auch das Ende, das unwürdige Ende, ist ab sofort Teil von Fischers Vermächtnis. Am Ende hatte der Verband keine Wahl mehr. Das ist tragisch für Fischer. Menschlich, aber auch beruflich. Der Mann hat das Zeug und vor allem das Charisma, irgendwann einer der Europäer zu werden, die in der NHL einen Trainer-Job zu kriegen. Jetzt auch noch?

Man kann irgendwo nachvollziehen, was Fischer damals antrieb. Er wollte sein Team nicht im Stich lassen. Das ist menschlich. Aber wer als Nationaltrainer jahrelang über Integrität predigt und gleichzeitig eine Straftat verschweigt, hat sein Amt selbst untergraben. Die Entlassung ist nicht Strafe für das gefälschte Zertifikat. Sie ist die Konsequenz aus dem, was danach kam.

Eine Lüge zuviel.

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