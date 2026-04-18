Mit Ausnahme von zwei Saisons in Nordamerika hat er seine gesamte Karriere bei den Waadtländern verbracht. Jetzt verlängert Kevin Pasche bei Lausanne bis zum Ende der Saison 2029/30.

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Lausanne verlängert den Vertrag seines Goalies Kevin Pasche (23) um vier Jahre bis zum Ende der Saison 2029/30. Der junge Torhüter hat bei den Waadtländern alle Juniorenstufen durchlaufen, bevor er zwei Saisons – 2021 bis 2023 – in der amerikanischen Nachwuchsliga USHL absolvierte.

Seit 2023/24 hütet Pasche wieder das Lausanner Tor. Dabei weist er eine Fangquote von 92 Prozent in 90 Regular-Season-Spielen auf. Vergangene Saison führte Pasche seine Mannschaft in den Playoff-Final und wehrte dabei unter allen Torhütern die meisten Schüsse ab.

«Es ist mir eine grosse Freude, bei meinem Ausbildungsverein bleiben zu können», sagt Kevin Pasche und fügt an: «Ich habe in Lausanne noch viele Ziele vor mir, die ich vor unseren Fans erreichen möchte, die mich seit Beginn meiner Profikarriere unterstützen. Ich freue mich darauf, die kommenden Jahre gemeinsam mit ihnen in der Vaudoise Arena zu verbringen.»

Sportchef John Fust (54) ist von seinem Mann im Tor überzeugt: «Die Vertragsverlängerung von Kevin erfüllt unsere Organisation mit grossem Stolz. Seine Leistungen seit seinem Einstieg in den Profisport zeugen von einer für sein junges Alter aussergewöhnlichen Reife und Intelligenz.»

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