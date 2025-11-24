DE
FR
Abonnieren

Nach heftiger Kollision
Leichte Entwarnung bei EVZ-Goalie Genoni

Aufatmen in Zug: Leonardo Genoni stand am Montag kurz auf dem Eis und absolvierte ein individuelles Goalie-Training. Headcoach Michael Liniger versprüht Zuversicht.
Publiziert: vor 22 Minuten
|
Aktualisiert: vor 21 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/6
EVZ-Goalie Leonardo Genoni bleibt nach der Kollision mit Luganos Dario Simion (r.) liegen, den sich EVZ-Verteidiger Lukas Bengtsson vorknöpft.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

  • Leichte Entwarnung bei EVZ-Goalie Leonardo Genoni wenige Tage nach Kollision
  • Genoni fehlte zwar im Team-Training, absolvierte aber eine individuelle Session
  • Headcoach Michael Liniger ist zuversichtlich für eine Rückkehr noch diese Woche
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_413.JPG
Nicole VandenbrouckReporterin Eishockey

Die Hockey-Schweiz bangt nach dem Drama vom Freitag um Zugs Meister- und Olympia-Goalie Leonardo Genoni. In der Schlussphase des Mitteldrittels kommt es hinter dem EVZ-Gehäuse zur heftigen Kollision. Just im Moment, als Genoni den Puck ins Rund spielt, kommt Dario Simion aus der Ecke und prallt in den 38-Jährigen. Der Lugano-Stürmer hat wohl gedacht, dass er noch zwischen Bande und Torhüter hindurch passt und deshalb kaum abgebremst. Simion wird von den Refs unter die Dusche geschickt und bekommt Liga-Post: Gegen ihn läuft ein Verfahren.

Genoni wird umgefahren und muss in die Kabine
1:38
Nati-Goalie verletzt:Genoni wird umgefahren und muss in die Kabine

Und Genoni? Der Silberheld bleibt kniend kurz auf dem Eis, zieht die Maske wieder an und verschwindet in der Garderobe. Eine Info zu seinem Zustand gibts nicht, der Routinier hat sich noch vor Matchende mit Kopfschmerzen auf den Heimweg gemacht. Am Samstag in Lausanne wird er nicht als verletzt, sondern als abwesend gemeldet. Man gönnt dem Schlussmann ein Wochenende mit Ruhe und wartet ab, wie es ihm danach geht.

Ein Augenschein im OYM in Cham am Montagvormittag zeigt: Im Team-Training fehlt Genoni. Leichte Entwarnung und einen Lichtblick gibt es dennoch. Headcoach Michael Liniger klärt auf: «Leo absolvierte vor uns ein individuelles Training auf dem Eis, um zu testen, wie es sich anfühlt. Das ist ein gutes Zeichen.» Der 45-Jährige erinnert sich nur ungern an den fatalen Moment. «Er ist unser wichtigster Einzelspieler, natürlich war es ein kurzer Schock, ob es ihn schlimm erwischt hat.» Am Folgetag steht er kurz mit ihm in Kontakt, vertraut auf Genonis exzellentes Körpergefühl.

Doch in Anbetracht der aktuellen Verletzten-Situation in seinem Team hat es sich Liniger zur Angewohnheit gemacht, vorwärts zu schauen. Die vielen namhaften Ausfälle sind ein leidiges Thema für den Headcoach-Rookie. Gibts Rückkehrer am Dienstag für den Kracher gegen Bern? Da fällt nur der Name von Dominik Kubalik (Tsch, war krank). Und Genoni? Höchstwahrscheinlich spielt er am Dienstag noch nicht, sondern allenfalls am Donnerstag gegen Servette. «Uns ist wichtig, auf den Menschen Rücksicht zu nehmen», betont Liniger, «es geht nicht immer nur um Punkte.» Er ist jedoch zuversichtlich, was eine Rückkehr Genonis noch in dieser Woche anbelangt.

Mehr zum Thema
Bangen um Nati-Goalie Genoni
Mit Video
Verletzt ausgewechselt
Bangen um Nati-Goalie Genoni nach Kollision mit Simion
EVZ-Goalie Genoni musste Stadion noch während des Spiels verlassen
Mit Video
Sorge um Nati-Keeper
Genoni musste nach Check das Stadion noch während des Spiels verlassen
Der heisse Kampf um die Olympia-Plätze
Wohl nur noch neun offen
Der heisse Kampf um die Olympia-Plätze in der Hockey-Nati
Nach eineinhalb Jahren kehrt Berra in die Nati zurück
Goalie brauchte eine Pause
Nach eineinhalb Jahren kehrt Berra in die Nati zurück
Der unterkühlte SCB braucht endlich Emotionen
Sieger und Verlierer der Woche
Der unterkühlte SCB braucht endlich Emotionen
Zuckerbrot statt Peitsche von SCB-Coach Ehlers
Mit Video
«Werden gute Sachen passieren»
Zuckerbrot statt Peitsche von SCB-Coach Ehlers
Hockey-Amateur in der 3. Liga brutal niedergestreckt
Mit Video
«Ich hatte viel Glück»
Hockey-Amateur in der 3. Liga brutal niedergestreckt
Schiris geben gleich zwei Assists an einem Abend
Mit Video
National-League-Kuriosum
Schiris geben gleich zwei Assists an einem Abend
National League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Davos
HC Davos
26
37
61
2
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
26
20
47
3
Lausanne HC
Lausanne HC
27
22
47
4
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
26
-3
45
5
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
26
-3
45
6
HC Lugano
HC Lugano
26
13
43
7
ZSC Lions
ZSC Lions
26
14
41
8
EV Zug
EV Zug
25
0
40
9
SCL Tigers
SCL Tigers
26
-1
34
10
EHC Biel
EHC Biel
25
-6
32
11
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
26
-25
31
12
EHC Kloten
EHC Kloten
26
-17
31
13
SC Bern
SC Bern
25
-15
27
14
HC Ajoie
HC Ajoie
26
-36
19
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen