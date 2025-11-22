Sowohl beim Spiel SCRJ Lakers gegen Servette (2:5) als dem Achterbahn-Derby zwischen Biel und den SCL Tigers (6:5) ist ein Unparteiischer Luft – oder eben nicht wirklich.

In Rapperswil-Jona wird Linesman Georges Huguet am Freitagabend unabsichtlich zum Assistgeber. Foto: Pius Koller

Fussball und Eishockey haben etwas gemeinsam: Die Fans ärgern sich gerne über die Schiedsrichter. Doch es gibt im Zusammenhang einen wesentlichen Unterschied: Im Fussball wird das Spiel unterbrochen, wenn der Schiedsrichter den Ball berührt und dies zu einem Wechsel des Ballbesitzes führt. Der Ball wird der Mannschaft, die ihn wegen des Unparteiischen verloren hat, mittels Schiedsrichter-Ball zurückgegeben. Anders ist es im Hockey. Da gelten die Schiris reglementarisch als Luft.

So ärgern sich am Freitagabend die Fans in Rapperswil-Jona bei der 2:5-Niederlage gegen Servette nicht zu knapp, nachdem ein Rückpass von Topskorer Malte Strömwall im Powerplay von den Schlittschuhen von Linesman Georges Huguet den Genfern vor die Füsse fällt und Josh Jooris darauf einen Konter zum 2:1-Führungstreffer abschliesst.

Bitter für die Lakers, aber auch bitter für Huguet, der mit einem Eiertanz noch versucht, dem Puck zu entkommen.

Sylvegaard verärgert über Schiri Sjöqvist

Zu einem zweiten Schiri-Assist kommt es bei der wilden Partie Biel gegen SCL Tigers (6:5). So geraten die Seeländer in der 6. Minute in Rückstand, weil ein Zuspiel-Versuch von Biel-Stürmer Marcus Sylvegaard via Head-Schiedsrichter Mikael Sjöqvist zur perfekten Vorlage für Langnau-Stürmer Julian Schmutz wird. Dieser leitet direkt zu Sturm-Kollege Oskars Lapinskis weiter, der keine Mühe hat, einzunetzen.

Sylvegaard zeigt sich sichtlich verärgert und beklagt sich bei seinem schwedischen Landsmann Sjöqvist. Nach dem Spiel und mit den drei wichtigen Punkten im Sack dürfte er über den Vorfall schmunzeln können.