Neuenschwander (16) schnürt nach Tor-Debüt den Doppelpack
2:57
Ajoie – Biel 3:4 n.V.Neuenschwander (16) schnürt nach Tor-Debüt den Doppelpack

«Ich liebe ihn, er ist so intelligent»
Trainer schwärmt nach Torpremiere von Biel-Teenie

Der 16-jährige Jonah Neuenschwander trifft am Mittwoch erstmals in der National League – und das gleich doppelt. Der Youngster leitet die Wende der Seeländer ein. Nach dem Spiel strahlt er über beide Ohren.
Publiziert: vor 19 Minuten
Biel-Youngster Jonah Neuenschwander feiert am Mittwochabend seine Torpremiere in der National League.
Foto: Jonathan Vallat/freshfocus
Matthias Davet

Es ist fast auf den Tag genau ein Jahr her: Am 26. November 2024 debütierte Jonah Neuenschwander im Alter von 15 Jahren und acht Monaten in der National League. Bei seiner Premiere verbuchte er sogleich einen Assist. Schnell ist der Youngster in aller Munde und macht sich einen Namen.

358 Tage und 26 Einsätze in der höchsten Spielklasse später darf das Seeländer Juwel über seine ersten Tore jubeln. In der Raiffeisen Arena in Ajoie macht er mit einer Doublette innerhalb von fünf Minuten aus einem 0:3-Rückstand ein 2:3. Schliesslich gewinnen die kriselnden Bieler dank eines Tores von Gaëtan Haas mit 4:3 nach Verlängerung.

Logisch, dass der 1,91 m grosse Stürmer, der erst seit seinem 16. Geburtstag zu Interviews kommen darf, danach ein breites Grinsen auf den Lippen trägt. «Das ist natürlich supercool», sagt er: «Aber ich muss mich auch bei meinen Teamkollegen bedanken, die einen tollen Job gemacht haben.» Bei aller Bescheidenheit: Seinem ersten Tor geht ein tolles Solo voran, bevor er es mit einem satten Abschluss vollstreckt. Dabei beweist er seinen Torriecher, nachdem Teamkollege Cattin vor dem Tor die Scheibe erobert hat.

Lob und Erleichterung

Für den Youngster gibts nach Spielschluss auch ein grosses Lob von Trainer Martin Filander. «Er ist ein toller Spieler, ich liebe ihn. Er ist sehr intelligent und bewegt sich auf beiden Enden des Eises gut.» Nachdem der Youngster die Partie mit den beiden Ausländern Lias Andersson und Marcus Sylvegard, stellt ihn der Trainer ab dem zweiten Drittel an die Seite von Nolan Cattin und Johnny Kneubuehler. «Diese Linie hat dem ganzen Team neue Energie gegeben», erklärt der Coach die Massnahme. «Der Wechsel hat uns gutgetan», findet auch Youngster Neuenschwander.

Dank der Wende gegen Ajoie beendet Biel eine Serie von vier Niederlagen am Stück. «Die Erleichterung ist gross», sagt denn auch Trainer Filander: «Vor allem, weil wir das Spiel so katastrophal begonnen haben. Doch wir haben Charakter bewiesen.» Massgeblichen Anteil daran trägt auch das 16-jährige Talent. Ganz nach der Tradition nimmt Neuenschwander danach den Puck seines ersten Tores gut gelaunt mit nach Hause. «Ich behalte sogar beide Pucks», sagt der Doppelpacker lachend.

