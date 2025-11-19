DE
Home
Sport
Eishockey
National League
National League: HC Ajoie - EHC Biel (19.11.2025)
HC Ajoie
Ab 19:45 Uhr
Vs
EHC Biel
National League
HC Ajoie - EHC Biel
National League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Davos
24
36
58
2
Lausanne HC
25
20
44
3
SC Rapperswil-Jona Lakers
24
-4
42
4
HC Fribourg-Gottéron
24
15
41
5
ZSC Lions
24
18
41
6
EV Zug
23
4
40
7
HC Lugano
24
16
40
8
Genève-Servette HC
24
-9
39
9
SCL Tigers
24
-5
31
10
HC Ambri-Piotta
24
-23
28
11
EHC Kloten
24
-14
28
12
SC Bern
23
-10
27
13
EHC Biel
23
-8
27
14
HC Ajoie
24
-36
15
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
