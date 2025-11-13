DE
FR
Abonnieren

Ihre EVZ-Verträge laufen aus
Künzle oder Herzog – wer darf bleiben?

Ihre Zukunft ist noch ungewiss. Wahrscheinlich ist, dass nur einer der auslaufenden Verträge von Mike Künzle und Fabrice Herzog beim EVZ verlängert wird. Die Zuger Stürmer sagen, wie sie mit der Situation umgehen.
Publiziert: vor 54 Minuten
Teilen
Schenken
Anhören
Kommentieren

Darum gehts

Die Zusammenfassung von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast.
RMS_Portrait_AUTOR_413.JPG
Nicole VandenbrouckReporterin Eishockey

Die Top 10 auf dem Transfermarkt sind ausgedünnt, einige Topshots haben ihr Arbeitspapier für nächste Saison in der Tasche. Die nächsten Spieler in der Warteschlaufe sind Zugs Fabrice Herzog (30) und Mike Künzle (31). Für beide EVZ-Stürmer ist die Ausgangslage keine einfache gewesen. Künzle sitzt Anfang Saison noch den Rest seiner Sperre ab und kann die ersten sechs Partien nur zuschauen. Herzog kämpft nach einer Rücken-Operation im Sommer mit Startschwierigkeiten. Den beiden ist bewusst, dass sich durchzogene Leistungen auf die Vertragsgespräche auswirken – und auch umgekehrt?

1/8
Die Verträge der beiden EVZ-Stürmer Fabrice Herzog (r.) und Mike Künzle (2.v.l.) laufen nach dieser Saison aus.
Foto: keystone-sda.ch

Künzle bestätigt es. «Ich mag diese Ungewissheit nicht», sagt der 31-Jährige. «Im Unterbewusstsein waren die Gedanken daran da. Das wirkte sich auf meine Leistung aus.» Auch Herzog sagt, dass das Thema der noch offenen Zukunft im Kopf herumgeistert. «Ich versuche einfach, geduldig zu bleiben und mich aufs Spiel zu konzentrieren», so der 30-Jährige. Da harzt es noch: «Ich möchte mehr Intensität und das physische Element reinbringen. Dann wird es auch mit den Toren klappen», ergänzt er. Dass Offensivspieler auch daran gemessen werden, versteht sich von selbst. Herzog steht in der National League derzeit bei zwei Treffern, Künzle bei sechs.

Zuletzt trumpfen beide im Hinspiel des CHL-Achtelfinals gegen Sparta Prag mit Toren auf. Vor allem bei Künzle scheint es Klick gemacht zu haben. Er kennt den Grund für den Aufschwung seit dem Hattrick gegen Ajoie vor zwei Wochen: «Als es mit den Vertragsgesprächen begonnen hat, spürte ich die Wertschätzung», sagt der Schweizermeister von 2014 und 2018 (mit dem ZSC), «egal ob von Zug oder einem anderen Klub. Danach konnte ich befreiter aufspielen.» Er macht keinen Hehl daraus, dass es ihm in Zug gefällt und er gerne beim EVZ bleiben möchte.

Zurückhaltung nach durchzogenen Leistungen

Dass das Transferkarussell auch mal ins Stocken gerät oder die Klubs aus diversen Gründen abwarten, ist Teil des Geschäfts. «Ich bin aber in einem Alter, in dem man weiss, was man von mir erwarten kann. Ich bin auf meinem Level.» Künzle dürfte gute Karten für eine Vertragsverlängerung haben. Er erwartet einen zeitnahen Entscheid.

Obwohl die frühzeitigen Vertragsverhandlungen in der Schweiz da und dort für Erstaunen sorgen, sind die Spieler froh, so früh als möglich Bescheid zu wissen. Das gilt auch für Herzog. Dem Schweizermeister von 2018 (ZSC) und 2022 (EVZ) bieten sich mehrere Optionen. Er sagt ebenfalls: «Wenn es auf dem Eis nicht läuft, spürt man manchmal die Zurückhaltung.» Und: Für Spieler ab 30 werde es sowieso schwieriger, weil einige Klubs auf Junge setzen möchten. Auch der EVZ? Falls Künzle tatsächlich bleiben kann, könnte es für Herzog eng werden.

Dafür ausschlaggebend sind jedoch weitere Faktoren, wie EVZ-Sportchef Reto Kläy sagt. «Es bestehen diverse Szenarien. Es ist vieles offen, weil noch nicht fertig geplant ist, wie das Team nächste Saison konkret aussehen soll», erklärt er. Die Überlegungen dazu gehen in die Endphase. In der Vergangenheit schon mehrmals erwähnt hat Kläy, dass der Prozess eines Neuaufbaus langsam beginnt, «die Spieler des langjährigen Kerns werden nicht jünger.» Verpflichtet hat der Sportchef mit Stürmer Rico Gredig (20, von Davos) und Verteidiger Eric Schneller (20, von Genf) schon zwei junge Talente.

Mehr zum Thema
«Wir können nicht mehr shoppen gehen wie früher»
Mit Video
SCB-Boss Marc Lüthi
«Gewisse Exzesse machen wir nicht mit»
Wie der SCB doch noch die Play-Ins erreicht
Es gibt einen Lichtblick
Wie der SCB doch noch die Play-Ins erreicht
HCD-Lemieux erklärt, wieso ihn das Schweizer Hockey überrumpelt hat
Ex-NHL-Crack ging Puste aus
Lemieux erklärt seinen schwierigen HCD-Start
Darum übernimmt Kevin Schläpfer bei Basel nicht selbst
Bleibt Sportchef trotz Krise
Darum übernimmt Kevin Schläpfer beim EHC Basel nicht selbst
Der grosse Aufsteiger kommt von der Tribüne
Power-Ranking
So läufts den NHL-Schweizern
Der grosse Aufsteiger kommt von der Tribüne
«Wenn ich meinen Helm aufsetze, bin ich nicht mehr Valentin Pilet»
Bekenntnisse eines Schlägers
«Wenn ich meinen Helm aufsetze, bin ich nicht mehr Valentin Pilet»
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
National League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Davos
HC Davos
22
34
55
2
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
22
-2
40
3
Lausanne HC
Lausanne HC
23
18
40
4
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
22
15
38
5
EV Zug
EV Zug
21
6
37
6
ZSC Lions
ZSC Lions
22
17
37
7
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
1:1
23
-9
37
8
HC Lugano
HC Lugano
22
9
34
9
SCL Tigers
SCL Tigers
1:1
23
-2
31
10
EHC Biel
EHC Biel
21
0
27
11
EHC Kloten
EHC Kloten
22
-12
27
12
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
22
-23
25
13
SC Bern
SC Bern
21
-14
22
14
HC Ajoie
HC Ajoie
22
-37
11
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
Champions Hockey League
EV Zug
EV Zug
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
HC Ajoie
HC Ajoie
HC Davos
HC Davos
National League
National League
HC Sparta Prag
ZSC Lions
ZSC Lions
Was sagst du dazu?
Liebe Leserin, Lieber Leser
Der Kommentarbereich von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast. Noch kein Blick+-Abo? Finde unsere Angebote hier:
Hast du bereits ein Abo?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Champions Hockey League
        EV Zug
        EV Zug
        Genève-Servette HC
        Genève-Servette HC
        HC Ajoie
        HC Ajoie
        HC Davos
        HC Davos
        National League
        National League
        HC Sparta Prag
        ZSC Lions
        ZSC Lions