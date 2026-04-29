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Schweizer mit Rücken zur Wand
Bichsels Dallas Stars kassieren empfindliche Heimpleite

Die Dallas Stars mit Lian Bichsel stehen im Playoff-Achtelfinal mit dem Rücken zur Wand. Die Minnesota Wild gehen mit einem Auswärtssieg mit 3:2 Siegen in Führung. Boston und Edmonton verkürzen in ihren Serien derweil.
Publiziert: vor 24 Minuten
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Lian Bichsel steht mit Dallas nach der Heimpleite gegen Minnesota mit dem Rücken zur Wand. (Archivbild)
Foto: AP
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Carlo SteinerRedaktor Sport

Lian Bichsels Dallas Stars erleiden eine empfindliche Heimniederlage. Das Team des Oltner Verteidigers verliert Spiel fünf in der Achtelfinal-Serie gegen die Minnesota Wild mit 2:4. Da es die zweite Niederlage in Folge ist, stehen die Texaner nun mit dem Rücken zur Wand. Minnesota führt in der Serie mit 3:2 und kann den Viertelfinal-Einzug in der Nacht auf Freitag zu Hause perfekt machen. 

Bichsel, der zum dritten Verteidiger-Paar gehört, steht insgesamt knapp 14 Minuten auf dem Eis. Er kommt auf eine ausgeglichene Bilanz, weil er bei allen sechs Toren draussen sitzt. In der Schlussphase des Startdrittels handelt er sich eine Zwei-Minuten-Strafe wegen Behinderung ein, die Matthew Boldy vermeintlich auch auszunutzen weiss. Doch der Treffer zählt nach einer Coaches Challenge wegen Torhüterbehinderung nicht. Ein Drittel später trifft Boldy dann doch kurz vor der Sirene im Powerplay und bringt Minnesota entscheidend mit 2:1 in Front. 

Fürs Nationalteam hätte ein Ausscheiden von Bichsel keine Auswirkungen. Der nach der Fischer-Entlassung neue Nati-Trainer Jan Cadieux hat unlängst entschieden, dass er auch unter ihm verbandsintern gesperrt bleibt

Nach Michael McCarrons 3:1 kommt Dallas zwar dreieinhalb Minuten vor dem Ende durch Jason Robertson nochmal heran, doch Kirill Kaprisow entscheidet das Spiel mit einem Empty-Netter.

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Boston und Edmonton verkürzen

In den zwei weiteren Spielen des Abends gewinnen die Boston Bruins bei den Buffalo Sabres mit 2:1 nach Verlängerung und die Edmonton Oilers, der Vize-Meister der letzten zwei Saisons, gewinnen zu Hause gegen die Anaheim Ducks 4:1. Beide wehren damit den ersten Matchpuck ab und verkürzen in den Serien auf 2:3. 

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