Dominik Mani Redaktor Sport-Desk

Die Pittsburgh Penguins und Superstar Sidney Crosby können das Playoff-Out vorerst abwenden. Vor heimischem Publikum setzen sich Crosby und Co. gegen die Philadelphia Flyers mit 3:2 durch und verkürzen in der Serie auf 2:3. Mit zwei Vorlagen war Captain Crosby beim Heimsieg der überragende Mann. Wobei die Entscheidung des Spiels bereits im Mitteldrittel fiel. Die Penguins zogen auf 2:0 davon, ehe die Flyers mit zwei Toren zum Ausgleich kamen.

Kurz vor der zweiten Drittelspause sorgte Kris Letang für den 3:2-Endstand. Nach dem die Penguins die ersten drei Duelle gegen die Flyers verloren, sind sie nun zurück in der Serie. In der Nacht auf Donnerstag findet Spiel sechs der Serie statt, dann aber in Philadelphia.

Overtime-Drama in Salt Lake City

Mehr Playoff-Hockey als erwartet bekamen die Fans in Salt Lake City zu sehen. Das Duell der Utah Mammoth und den Vegas Golden Knights musste in der Verlängerung entschieden werden. Das bessere Ende behielten aber die Gäste aus Nevada für sich. Shea Theodore sorgte in der 20. Minute der ersten Verlängerung für die Entscheidung. Damit gleichen die Golden Knights die Serie zum 2:2 aus.

Die Golden Knights, bei denen der Schweizer Goalie Akira Schmid nicht zum Einsatz kam, zogen auf 3:0 davon, der dritte Treffer fiel zu Beginn des zweiten Abschnitts. Danach drehte das Heimteam jedoch auf und drehte das Spiel, ehe Howden in der 51. Minute für den Ausgleich sorgte. In der Verlängerung wurde der vermeintliche Siegtreffer von Dorofeyev nach einer Coach's Challenge zurückgenommen. In der Nacht auf Donnerstag wollen die Golden Knights vor eigenem Anhang den dritten Sieg in Folge einfahren.