Nach zwei Siegen in Folge müssen die Dallas Stars in Spiel 4 der Playoff-Serie gegen Minnesota Wild wieder als Verlierer vom Eis – der Achtelfinal ist somit ausgeglichen. Ihren Titeltraum begraben müssen dagegen die Ottawa Senators.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Die Dallas Stars um Lian Bichsel und Minnesota Wild liefern sich ein Achtelfinal-Duell auf Augenhöhe. Drei Tage nach dem späten Overtime-Sieg der Texaner dreht das Team aus dem US-Bundesstaat Minnesota den Spiess wieder um und feiert im heimischen St. Paul einen 3:2-Sieg in der Verlängerung. Bichsel erhält aufseiten der Verlierer über 21 Minuten Eiszeit.

Der entscheidende Treffer in der Nacht auf Sonntag gelingt dabei Wild-Stürmer Matt Boldy kurz vor Ende der ersten Verlängerung. Bitter für die Stars: Zu dieser Overtime ist es erst gekommen, weil Minnesota fünf Minuten vor Ende der regulären Spielzeit noch den Ausgleich zum 2:2 erzielt hat. 2:2 lautet nun auch der Zwischenstand in dieser engen Playoff-Serie. Das nächste Aufeinandertreffen folgt in der Nacht auf Mittwoch, dann wieder in Dallas.

In einem anderen Achtelfinal ist die Entscheidung schon gefallen: Die Carolina Hurricanes stellen mit einem 4:2 gegen die Ottawa Senators in der Serie auf 4:0 und ziehen damit als erstes Team in den Playoff-Viertelfinal ein.