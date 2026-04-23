Bichsels Dallas gewinnt Playoff-Duell in zweiter Overtime

Die Dallas Stars mit Lian Bichsel gehen in der Serie gegen Minnesota mit 2:1-Siegen in Führung. Die Entscheidung fällt erst in der zweiten Verlängerung.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Lian Bichsel geht mit seinen Dallas Stars in der Playoff-Serie gegen die Minnesota Wild mit 2:1 in Führung. Die Texaner gewinnen auswärts mit 4:3 nach Verlängerung.

Der Siegtreffer fällt erst in der zweiten Overtime kurz vor 1 Uhr nachts in Minnesotas Hauptstadt Saint Paul (USA). Wyatt Johnston lenkt in der 93. Spielminute einen Schuss entscheidend ab. Bereits beim 3:3-Ausgleich Mitte des dritten Drittels war der Kanadier als Vorlagengeber beteiligt. Beide Treffer fallen im Powerplay.

Bichsel steht gut 22 Minuten auf dem Eis – weniger als die anderen fünf eingesetzten Dallas-Verteidiger. Seit Mittwoch ist klar, dass der Oltner auch nach der Entlassung von Trainer Patrick Fischer für die Nati gesperrt bleibt. Ob Dallas in den Playoffs früh ausscheidet, hat somit keinen Einfluss auf die Verfügbarkeit des Youngsters an der Heim-WM in Zürich und Fribourg im Mai.

Auch Flyers und Ducks gewinnen

In den anderen beiden Partien in der Nacht auf Donnerstag setzen sich die Philadelphia Flyers gegen die Pittsburgh Penguins und die Anaheim Ducks gegen die Edmonton Oilers durch.

Die Flyers gewinnen nach zwei Auswärtssiegen nun auch zu Hause (5:2) und legen in der Serie mit 3:0 vor. Noch ein Sieg fehlt für den Einzug in den Viertelfinal.

Der Finalist der letzten zwei Saisons aus Edmonton (Ka) verliert nach dem Sieg im ersten Heimspiel das zweite in der eigenen Halle. Die Ducks siegen mit 6:4 und gleichen die Serie somit zum 1:1 aus. Der Gamewinner zum 5:4 fällt knapp fünf Minuten vor Ende durch Cutter Gauthier.

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