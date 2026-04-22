Lian Bichsel wird unter Jan Cadieux nicht begnadigt. Der NHL-Verteidiger bleibt für die Nati gesperrt.

Marcel Allemann Reporter Eishockey

Nach der Entlassung von Nati-Coach Patrick Fischer (50) stellte sich die Frage: Wird NHL-Star Lian Bichsel (21), der intern für zwei Jahre und vier Grossanlässe gesperrt wurde, unter Jan Cadieux (46) begnadigt? Die Antwort lautet: Nein.

Bei der Medienrunde in Biel vor den zwei Testspielen gegen Ungarn (Donnerstag und Freitag) sprachen die Teamverantwortlichen am Mittwoch erstmals nach dem Fischer-Knall zu den Medien. Cadieux machte dabei klar, dass er an der Bichsel-Sperre festhält. «Das war damals ein Mehrheitsentscheid und dabei bleibt es», erklärt der neue Trainer.

Der Verteidiger der Dallas Stars ist wegen eines missachteten Aufgebots für die U20-Nati also weiterhin nicht spielberechtigt und verpasst somit die Heim-WM in Zürich und Fribourg.

2:41 Auftritt sorgt für Wirbel: Hier spricht Bichsel über sein Nati-Verbot

Ob es zeitlich überhaupt zum Turnier gereicht hätte, ist derzeit sowieso noch unklar. Bichsel ist derzeit mit seinem Team in den NHL-Playoffs engagiert.

Dort nicht mehr im Einsatz steht Philipp Kurashev (San Jose). Der 26-Jährige hat allerdings für die neue Saison noch keinen Vertrag. Darum ist Gegenstand von Abklärungen, ob sich ein Weg findet, den Stürmer für die WM aufzubieten oder ob die Versicherungssumme hierfür zu hoch ist.