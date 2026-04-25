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Niederlage in Overtime
Moser und Tampa Bay liegen erneut zurück

Janis Moser und Tampa Bay Lightning gehen in Spiel drei der NHL-Playoffs gegen Montreal als Verlierer vom Eis. Zum dritten Mal müssen die Teams Überstunden machen.
Publiziert: vor 14 Minuten
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Tampa Bay kassiert den entscheidenden Treffer in der Overtime.
Foto: AP

Der Achtelfinal zwischen den Montreal Canadiens und Tampa Bay Lightning scheint eine ausgeglichene Sache zu sein. In der Nacht auf Samstag (Schweizer Zeit) geht auch das dritte Duell der beiden Teams in die Overtime. Dieses Mal mit dem schlechteren Ende für das Team von Janis «JJ» Moser. Das entscheidende Tor erzielte Montreal-Stürmer Lane Hutson nach etwas mehr als zwei Minuten in der Verlängerung. Damit liegen Moser und Co. in der Serie mit 1:2 zurück, Spiel vier findet erneut in der kanadischen Metropole statt.

Neben Tampa muss auch der Finalist der letzten beiden Jahre im vierten Spiel reagieren. Edmonton verliert das dritte Duell mit den Anaheim Ducks mit 4:7. Besser läuft es für die Utah Mammoth: Mit einem 4:2-Erfolg über die Vegas Golden Knights übernahmen sie die Führung in der Serie und liegen nun 2:1 vorne. Der Schweizer Goalie Akira Schmid kommt bei den Golden Knights nicht zum Einsatz.

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