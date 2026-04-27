Janis Moser liefert beim 3:2-Sieg seiner Tampa Bay Lightning zwei Assists. Das Team aus Florida gleicht die Serie gegen das kanadische Montreal erneut aus.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Die Tampa Bay Lightning gleichen die Achtelfinal-Serie gegen die Montreal Canadiens zum zweiten Mal aus. Nati-Verteidiger Janis Moser, der beim 3:2-Sieg nach Verlängerung in Spiel zwei das Siegtor schoss, hat auch diesmal in der vierten Partie wieder seinen Stock im Spiel.

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Beim 3:2 knapp fünf Minuten vor Schluss durch den Kanadier Brandon Hagel verbucht der Bieler einen Assist. Bereits beim Anschlusstor zum 1:2 gehörte er zu den Vorlagengebern. Weil er auch bei beiden Gegentoren auf dem Eis steht, weist er am Ende eine ausgeglichene Bilanz auf.

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Das Team aus Florida kassiert im Mitteldrittel zwei Tore und liegt auswärts in Montreal bis kurz vor der zweiten Pause mit 0:2 hinten. Dann folgt die Wende.

Das vierte Spiel der Best-of-7-Serie ist das erste, das nicht in der Verlängerung entschieden wird – dennoch ist es enorm eng. Beide Teams haben bisher elf Treffer erzielt. Spiel vier in Tampa folgt in der Nacht auf Donnerstag.

Fiala-Team scheidet aus

Bereits mit 1:3 hinten und damit mit dem Rücken zur Wand stehen die Edmonton Oilers. Der Finalist der letzten zwei Jahre verliert im kalifornischen Anaheim mit 3:4 nach Verlängerung gegen die Ducks. Damit steht einer der Titelfavoriten vor dem Aus.

Bereits am Nachmittag Lokalzeit am Sonntag setzen sich die Buffalo Sabres bei den Boston Bruins mit 6:1 durch und gehen in der Serie mit 3:1 in Front. Zeitgleich feiern auch die Colorado Avalanche auswärts einen Kantersieg. Das beste Team der Regular Season entscheidet die Serie gegen die LA Kings mit 4:0 für sich. Das Team des verletzten Kevin Fiala scheidet damit aus dem Kampf um den Stanley Cup aus.

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