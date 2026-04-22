Janis Moser erzielt in der Nacht auf Mittwoch sein erstes Playoff-Tor bei den Profis. Bei Tampa Bays 3:2-Sieg gegen die Montreal Canadiens sorgt der Ex-Bieler mit seinem Treffer in der Verlängerung für den Ausgleich in der Playoff-Serie.

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Die Tampa Bay Lightning gleichen ihre Playoff-Serie in der Nacht auf Mittwoch zu Hause gegen Montreal in der Verlängerung aus. Der NHL-Schweizer Janis Moser (25) erzielt dabei den Siegtreffer für die Floridianer und wird zum besten Spieler der Partie gewählt. Es ist das erste Playoff-Tor überhaupt in der Profikarriere des Verteidigers.

Der Ex-Bieler bekommt die Scheibe an der blauen Linie nach einem Anspiel in der Offensivzone, lässt Montreals Kirby Dach (25) aussteigen und läuft in Richtung Tor, wo er den Puck mit einem satten Handgelenkschuss in der linken oberen Ecke im Netz zappeln lässt. Moser kommt beim Sieg gegen Montreal mit über 29 Minuten auf die meiste Eiszeit seiner Mannschaft und weist dabei eine Plus-Zwei-Bilanz auf.

Schmid ohne Einsatz

Die Vegas Golden Knights verlieren ihr zweites Spiel 2:3 zu Hause gegen die Utah Mammoth. Die Serie ist somit ebenfalls ausgeglichen. Der Schweizer Torhüter Akira Schmid steht dabei nicht im Aufgebot. Auch die Boston Bruins gleichen ihre Playoff-Serie mit einem 4:2-Sieg gegen Buffalo aus.

Im Spiel zwischen den Los Angeles Kings und Colorado Avalanche fällt die Entscheidung ebenfalls in der Verlängerung. Nicolas Roy (29) erzielt kurz vor Mitternacht Ortszeit den Siegtreffer in Denver. Der NHL-Schweizer und Los-Angeles-Kings-Spieler Kevin Fiala (29) ist weiterhin aufgrund seiner Verletzung nicht im Aufgebot. Colorado führt in der Serie 2:0. Zu Reden gibt dabei ein Zwischenfall, wo Colorado-Fans die Scheibe hinter der Spielerbank der Gäste zerschmettern, nachdem ihr Goalie einen Penalty stoppt.

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