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Carolina kassiert zum Halbfinal-Auftakt erste Playoff-Pleite

Im ersten Halbfinal-Spiel setzen sich die Montreal Canadiens überraschend gegen die bisher in den Playoffs ungeschlagenen Carolina Hurricanes durch – und das gleich mit 6:2 auswärts.
Publiziert: vor 43 Minuten
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Aktualisiert: vor 41 Minuten
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Die Carolina Hurricanes geraten im ersten Halbfinal-Spiel in Rücklage.
Foto: keystone-sda.ch
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Carlo SteinerRedaktor Sport

Die Carolina Hurricanes verlieren ihr erstes Playoff-Spiel in der laufenden Saison. Nach zwei deutlichen 4:0-Serien gegen die Ottawa Senators und die Philadelphia Flyers setzt der Quali-Sieger der Eastern Conference den Halbfinal-Auftakt (Conference Finals) in den Sand.

Die Montreal Canadiens auf der anderen Seite können den Schwung aus dem dramatischen Spiel 7 im Viertelfinal gegen die Buffalo Sabres optimal mitnehmen. Den Rückstand nach nur 33 Sekunden kann der US-Amerikaner Cole Caufield schon nach genau einer gespielten Minute zum 1:1 ausgleichen. Und auch in der Folge fallen schnell viele Tore: Der Kanadier Phillip Danault, der Franzose Alexandre Texier und der 20-jährige Russe Iwan Demidow sorgen bis in die 12. Minute für eine komfortable 4:1-Führung für die Gäste, die sie nicht mehr hergeben und sogar noch ausbauen. 

Die ungeschlagenen Hurricanes kommen im Mitteldrittel nämlich nur zu einem Tor, im Schlussabschnitt ist es dann der Slowake Juraj Slafkovsky mit einem Doppelpack (ein Empty-Netter), der den 6:2-Endstand besorgt.

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So kommt es auch im zweiten Conference-Final zu einem überraschenden Auswärtssieg zum Auftakt in die Best-of-7-Serie. In der Nacht auf Donnerstag setzten sich die Vegas Golden Knights im Westen mit 4:2 bei Quali-Sieger Colorado Avalanche durch. 

keystone-sda.ch
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