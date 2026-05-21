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Im Halbfinal-Duell mit Colorado
Schmid-Konkurrent Hart hext Golden Knights zum Auftaktsieg

Die Halbfinals in den NHL-Playoffs sind lanciert. Zum Auftakt gibts einen Auswärtssieg.
Publiziert: 07:28 Uhr
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Die Vegas Golden Knights jubeln.
Foto: keystone-sda.ch
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Ramona BieriRedaktorin Sport

Erfolgreicher Start in den Playoff-Halbfinal für die Vegas Golden Knights. Sie gewinnen auswärts gegen Colorado Avalanche 4:2. Der Schweizer Goalie Akira Schmid hat es einmal mehr nicht ins Kader der Golden Knights geschafft.

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Vegas eröffnet das Skore kurz nach Spielhälfte dank eines Doppelschlags innert rund zweieinhalb Minuten. Zu Beginn des Schlussdrittels fällt das 3:0. Dennoch kommen die Knights noch einmal ins Zittern. In der 58. Minute verkürzt Colorado im Powerplay auf 2:3. Mehr liegt nicht mehr drin. Der vierte Vegas-Treffer ist ein Emptynetter.

Massgeblich am Sieg beteiligt ist Keeper Carter Hart. Er pariert nicht weniger als 36 Schüsse. Bereits in den letzten beiden Partien des Viertelfinals gegen die Anaheim Ducks hat er über 30 Paraden gezeigt. Spiel 2 findet in der Nacht auf Samstag statt.

keystone-sda.ch
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