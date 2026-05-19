Montreal hält kanadischen Titel-Traum am Leben

Die Montreal Canadiens ziehen in der Verlängerung von Spiel 7 in den Halbfinal der NHL-Playoffs ein. Damit bleiben sie im Rennen um den ersten kanadischen Titel seit über 30 Jahren.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Nun stehen alle NHL-Halbfinalisten fest. Die Montreal Canadiens ziehen mit dem grösstmöglichen Drama in den Final der Eastern Conference ein. In Spiel 7 der Serie gegen die Buffalo Sabres setzen sich die Ostkanadier mit 3:2 nach Verlängerung durch. Damit gewinnt im siebten Duell zum fünften Mal das Auswärtsteam.

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Nach dem ersten Drittel sieht es danach aus, als ob das Team von Trainer Martin St. Louis (50), dem Topskorer der letzten WM in der Schweiz im Jahr 2009, das Spiel schon in der regulären Spielzeit entscheiden würde. Die Kanadier Phillip Danault und Zachary Bolduc sorgen für die Treffer zum 2:0.

Dann aber wird das Heimteam stärker und belohnt sich nach und nach für den Aufwand. Jordan Greenway verkürzt im Mitteldrittel, ehe Rasmus Dahlin zu Beginn des Schlussdrittels ausgleicht. Der Verteidiger war beim 8:3 in Spiel 6 mit vier Assists und einem Tor der überragende Mann und kommt in den 13 Playoff-Spielen auf 14 Skorerpunkte.

Dafür, dass es bei dieser Punktzahl bleiben wird, sorgt Alex Newhook in der Overtime. Nach gut elf Minuten in der Verlängerung erlöst der Kanadier sein Team, das zum ersten Mal seit 2021 in die letzte Runde der östlichen Conference einzieht. Damals schaffte man es bis in den Stanley-Cup-Final, scheiterte dann aber an den Tampa Bay Lightning. Der letzte Titel des Rekordmeisters (24 Triumphe) datiert aus der Saison 1992/93 – als bisher letztes kanadisches Team.

In der letzten Runde vor dem Stanley-Cup-Final duellieren sich die Canadiens mit den Carolina Hurricanes. Das erste Spiel folgt in der Nacht auf Freitag in Montreal. In der Western Conference kämpfen die Colorado Avalanche, die erst ein Playoff-Spiel verloren haben, gegen die Vegas Golden Knights, bei denen Nati-Goalie Akira Schmid derzeit überzählig ist.

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