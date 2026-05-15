Der nächste Halbfinalist der NHL-Playoffs steht Fest. Die Vegas Golden Knights setzen sich gegen die Anaheim Ducks durch.

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Auch im sechsten Viertelfinalspiel gegen die Anaheim Ducks schafft es Akira Schmid nicht ins Kader der Vegas Golden Knights. Der Schweizer Torhüter hat dennoch Grund zur Freude. Denn seine Mannschaft gewinnt 5:1 – und zieht damit bei erster Chance in die Halbfinals ein. Die Serie endet mit 4:2.

Der Stanley-Cup-Champion von 2023 stellt die Weichen schon früh auf Sieg. Bereits nach 62 Sekunden erzielt Mitchell Marner das 1:0. Bis zur ersten Pause erhöhen die Golden Knights auf 3:0. Mehr als der Ehrentreffer kurz nach Spielhälfte gelingt den Anaheim Ducks nicht. Mit zwei Toren im Schlussdrittel sorgt Pavel Dorofeyev für das letztlich deutliche Resultat. Im Halbfinal treffen die Vegas Golden Knights auf die Colorado Avalanche.

Eine Viertelfinalserie ist noch nicht entschieden. Die Montreal Canadiens haben sich aber einen Vorteil verschafft. Sie gewinnen Spiel 5 gegen die Buffalo Sabres 6:3. Den Unterschied machen die Canadiens im Mitteldrittel. Dank drei Toren drehen sie einen 2:3-Rückstand in eine 5:3-Führung. In der Nacht auf Sonntag können sie den Halbfinaleinzug klarmachen.

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