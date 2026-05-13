Die Vegas Golden Knights stellen in der Viertelfinal-Serie gegen die Anaheim Ducks auf 3:2. Die Buffalo Sabres gleichen die Serie gegen die Montreal Canadiens nach zuletzt zwei Niederlagen wieder aus.

Julian Sigrist Redaktor Sport

Die Vegas Golden Knights machen einen grossen Schritt in Richtung Halbfinal der NHL-Playoffs. Der Stanley-Cup-Champion von 2023 schlägt die Anaheim Ducks in Spiel fünf der Zweitrundenserie mit 3:2 nach Verlängerung. Die Golden Knights haben nun zwei Matchpucks, den ersten davon in der Nacht auf Freitag in Anaheim.

Dabei sind es die Ducks, die besser ins Spiel starten und im ersten Abschnitt in Führung gehen. Doch das Team aus der Wüste Nevada reagiert, gleicht aus und legt nach einem torlosen Mitteldrittel im Schlussabschnitt erstmals vor. Rund drei Minuten vor Schluss sorgt Olen Zellweger mit seinem ersten Playoff-Treffer aber für die Verlängerung.

In dieser haben die Golden Knights die Oberhand. Pavel Dorofeyew, der bereits das 1:1 erzielt hat, schiesst sein Team zum Sieg. Akira Schmid kommt, wie bei allen Playoff-Partien bislang, nicht zum Einsatz. Sein Ersatz Carter Hart trägt mit 34 Saves massgeblich zum Sieg bei.

Sabres gleichen aus

Im zweiten Spiel des Abends wahren die Buffalo Sabres die Chance auf den ersten Einzug in die Conference Finals seit 19 Jahren. Das Team aus dem Nordosten der USA gewinnt das vierte Duell gegen die Montreal Canadiens mit 3:2 und stellt in der Viertelfinalserie damit auf 2:2.

Nach der frühen Führung der Sabres dreht Montreal das Spiel nach Toren von Alex Newhook und Cole Caufield noch im ersten Drittel. Doch Buffalo schlägt zurück, auch dank Superstar Tage Thompson, der an der letztjährigen WM den entscheidenden Treffer im Final gegen die Schweiz schoss. Den Ausgleich erzielt er im Mitteldrittel, zum Siegtreffer von Zach Benson im letzten Abschnitt steuert er einen Assist bei.

Bedanken dürfen sich die Sabres auch bei Ukko-Pekka Luukkonen, der erst für dieses Spiel ins Tor zurückgekehrt ist und mit 28 Paraden einen grossen Anteil am Erfolg hat. Spiel fünf der Serie findet in der Nacht auf Freitag in Buffalo statt.