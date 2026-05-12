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Nächster torreicher Sieg
Colorado vor erstem Halbfinal-Einzug seit vier Jahren

Colorado Avalanche schlägt Minnesota Wild zum dritten Mal. Damit fehlt dem Team noch ein Sieg, um in den Halbfinal einzuziehen,
Publiziert: 07:45 Uhr
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Parker Kelly (M.) bejubelt sein erstes Playoff-Tor.
Foto: AP
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Ramona BieriRedaktorin Sport

Spielen Colorado Avalanche und Minnesota Wild in diesen Playoffs gegeneinander, dann gibts für die Fans viele Tore zu sehen. In den ersten drei Duellen sind es immer mindestens sechs gewesen. Das ändert sich auch im vierten Spiel nicht. Colorado reagiert auf die erste Playoff-Niederlage und setzt sich auswärts 5:2 durch. Fürs Weiterkommen fehlt noch ein Sieg.

Minnesota legt den besseren Start hin und geht in der Mitte des ersten Drittels im Powerplay in Führung. Erst nach der Pause können die Gäste ausgleichen. Die restlichen Tore fallen allesamt im Schlussdrittel.

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Zunächst legt Colorado vor, gut zwei Minuten später erzielt Minnesota den Ausgleich. Die Entscheidung fällt in der 52. Minute, als Parker Kelly sein erstes Playoff-Tor zum 3:2 erzielt. Minnesota rennt danach vergeblich an, auch den Goalie durch einen sechsten Feldspieler zu ersetzen, bringt nichts. Stattdessen versorgt Colorado in der Schlussminute den Puck noch zweimal im verlassenen Tor.

Damit hat Colorado drei Chancen, um erstmals seit dem Stanley-Cup-Triumph 2022 in den Halbfinal einzuziehen. Spiel 5 findet in der Nacht auf Donnerstag statt.

keystone-sda.ch
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