Die Montreal Canadiens dominieren in Spiel 3 der Serie gegen die Buffalo Sabres: Mit einem klaren 6:2-Heimsieg in der Nacht auf Montag gehen sie erstmals in der Serie in Führung.

Andri Bäggli Redaktor Sport

Die Montreal Canadiens feiern den zweiten Kantersieg in Folge. Gegen die Buffalo Sabres gibt es in der Nacht auf Montag in Spiel drei einen klaren 6:2-Heimsieg. Dabei hat das erste Spiel der Serie in Kanada denkbar schlecht gestartet. Nach nur 53 Sekunden schiesst Buffalos Tage Thompson die Gäste in Führung. Doch noch vor der ersten Sirene können die Canadiens durch Alex Newhook wieder ausgleichen.

Nach dem ersten Pausentee kommt dann die stärkste Phase Montreals. Sie feuern aus allen Lagen und ziehen dank Treffern von Cole Caufield, Zachary Bolduc und Juraj Slafkovsky auf 4:1 davon. Immerhin können die Sabres durch das Tor von Rasmus Dahlin den Schaden noch etwas begrenzen und sich einen kleinen Funken Hoffnung für das Schlussdrittel bewahren.

Die Canadiens zeigen aber keine Gnade und machen auch im dritten Drittel mit dem munteren Toreschiessen weiter. Kirby Dach erzielt das 5:2, ehe Newhook mit seinem zweiten Tor per Empty Netter den 6:2-Endstand besiegelt. Damit geht Montreal zum ersten Mal in dieser Serie in Führung – zwei weitere Siege fehlen für den Einzug in den Eastern-Conference-Final.

Ducks zittern sich zum Sieg

Es ist ein wildes Hin und Her, das die Vegas Golden Knights und die Ducks in Anaheim den Fans präsentieren. Erst bringt Anaheim-Flügel Beckett Sennecke das Heimteam in Führung, bevor Pavel Dorofeyev die Scheibe ebenfalls in Überzahl zum Ausgleich über die Linie drückt. Doch die Ducks schlagen noch vor der ersten Pausensirene erneut zu und gehen durch Mikael Granlund erneut in Führung. Vegas kommt aber besser aus der Kabine – der Ausgleich durch Brett Howden ist die Konsequenz.

Allerdings stellt Alex Killorn mit einem weiteren Tor in Überzahl den knappen Vorsprung für Anaheim wieder her. Im dritten Drittel erwischen die Ducks dann den besseren Start. Ian Moore sorgt nach rund vier Minuten für die erste Zwei-Tore-Führung in diesem Spiel. Die Golden Knights können ohne den Schweizer Goalie Akira Schmid zwar in Person von Tomas Hertl noch auf 3:4 verkürzen, doch zur Wende reicht es nicht mehr. Damit gleicht Anaheim die Serie mit 2:2 aus.