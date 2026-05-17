Wenige Tage nach dem Halbfinal-Einzug in den NHL-Playoffs gibts für die Vegas Golden Knights heftige Strafen von der Liga. Der Trainer wird wegen eines Medien-Boykotts mit einer hohen Geldbusse belegt, das Team verliert einen Draft-Pick.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Vegas Golden Knights siegen 5:1, ziehen ins NHL-Halbfinal ein

Trainer Tortorella verweigert Medien, Klub verliert Draft-Rechte und zahlt Strafe

100'000 USD Strafe, Draft-Wahlrecht verloren, Einspruch noch möglich

Davide Malinconico Redaktor Sport

Nach dem deutlichen 5:1-Sieg im sechsten Playoff-Spiel gegen die Anaheim Ducks machten die Vegas Golden Knights in der Nacht auf Freitag den Einzug in den Halbfinal der diesjährigen NHL-Playoffs perfekt. Doch der sportliche Erfolg hat ein kostspieliges Nachspiel: Weil sich Headcoach John Tortorella (67) weigerte, mit Journalisten zu sprechen, und die Kabine für Medienvertreter verschlossen blieb, greift die NHL nun hart durch.

Wie die Liga verkündet, wird Tortorella mit einer saftigen Geldstrafe von 100'000 US-Dollar (ca. 78'700 Franken) belegt. Doch nicht nur für den Trainer, auch für den Klub kommt es zu einer drakonischen Massnahme: Die Golden Knights verlieren aufgrund des Vorfalls ihren Zweitrunden-Pick beim nächsten NHL-Draft und müssen bei der Talentevergabe in dieser Runde zuschauen. Wie «SportNews» schreibt, kann das Franchise gegen beide Sanktionen allerdings noch Einspruch einlegen.

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Die NHL begründet die drastischen Strafen mit erheblichen Verstössen gegen die Medienrichtlinien, da die Kabinen in Nordamerika nach den Spielen standardmässig für Interviews geöffnet werden müssen. Laut Liga wurde das Team aus Las Vegas bereits in der Vergangenheit verwarnt und zur Einhaltung der Regeln aufgefordert.

Im Halbfinal – den Conference Finals – trifft das Team mit dem 26-jährigen Schweizer Goalie Akira Schmid, dem in den Playoffs allerdings nur die Reservistenrolle bleibt, nun auf die Colorado Avalanche.

Letztes Halbfinal-Ticket noch nicht vergeben

Derweil haben die Buffalo Sabres in der Nacht auf Sonntag dank eines fulminanten 8:3-Erfolgs gegen die Montréal Canadiens ein alles entscheidendes Spiel 7 im Kampf um das letzte Halbfinal-Ticket erzwungen. Dabei sieht es anfangs gar nicht nach einem klaren Sieg der Sabres aus: Nach dem Startdrittel liegen die Canadiens noch mit 3:2 in Front. Dann aber drehen die Sabres richtig auf und entscheiden sowohl das Mittel- als auch das Schlussdrittel jeweils dominant mit 3:0 für sich.

Der letzte Halbfinalist – neben den bereits qualifizierten Colorado Avalanche, Vegas Golden Knights und Carolina Hurricanes – wird damit in der Nacht auf Dienstag (1.30 Uhr) ermittelt.

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