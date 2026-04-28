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Nach Covid-Skandal
SRF nimmt Doku über Ex-Nati-Coach Fischer aus dem Programm

Im Vorfeld der Heim-WM wollte das SRF einen Film über Patrick Fischer im Fernsehen ausstrahlen. Jetzt ist klar, dass diese Pläne verworfen wurden.
Publiziert: vor 36 Minuten
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Aktualisiert: vor 9 Minuten
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Die SRF-Doku über Patrick Fischer wird nicht wie geplant ausgestrahlt.
Foto: imago/CTK Photo
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Petar DjordjevicRedaktor Sport

Das SRF hat den ehemaligen Hockey-Nati-Trainer Patrick Fischer begleitet, um eine Dokumentation im Vorfeld der Heim-WM zu drehen. Einen Tag vor dem Turnierstart am 14. Mai hätte der Film im Schweizer Fernsehen ausgestrahlt werden sollen. Das Projekt wurde nach dem Covid-Skandal nun aber eingestampft. 

Dies bestätigt das SRF gegenüber Nau.ch. «Nach den aktuellen Ereignissen und unter den gegebenen Rahmenbedingungen bestehen derzeit keine Voraussetzungen für eine Weiterführung und Ausstrahlung des Projekts», erklärt die SRF-Mediensprecherin. 

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Der Film war noch nicht fertiggestellt

Darüber, wie weit das Projekt fortgeschritten war, sagt das SRF: «Das Projekt befand sich noch in der Produktionsphase und war nicht abgeschlossen». Ob der Film jemals fertiggestellt oder sogar ausgestrahlt wird, ist derzeit unklar.

Der Fall um Patrick Fischer bewegte die ganze Nation. In einer Videobotschaft gestand Fischer, dass er mit einem gefälschten Covid-Zertifikat nach China zu den Olympischen Spielen 2022 reiste. Das Geständnis löste eine Kettenreaktion von Ereignissen aus. Die neuste Entwicklung: Die SRF-Doku über den ehemaligen Nati-Trainer wird nicht wie geplant ausgestrahlt.

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