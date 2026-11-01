Zieht Deutschland in Betracht, die Eishockey-WM 2027 wieder abzugeben? Der Vorstandsvorsitzende des Deutschen Eishockey-Bundes schlägt Alarm und fordert schnelle Klarheit.

Darum gehts Deutschland schliesst Abgabe der Eishockey-WM 2027 nicht aus

Zulassung von Russland sorgt für viele Unklarheiten

DEB-Vorstandsvorsitzender Frank H. Lutz weiss nicht, was passiert

Cédric Heeb Redaktor Sport

Dass Russland an der kommenden WM teilnehmen darf, hat hohe Wellen geschlagen. Und sorgt beim Deutschen Eishockey-Bund (DEB) für viele Fragezeichen und Unsicherheiten. Sogar das Worst-Case-Szenario wird offenbar in Betracht gezogen. So erklärt der Vorstandsvorsitzende Frank H. Lutz gegenüber Magenta TV: «Wir müssen uns als DEB mit der Option beschäftigen, dass wir diese WM zurückgeben.»

Er wolle noch keine Schwarzmalerei betreiben oder die WM, die in Mannheim, Düsseldorf und Gelsenkirchen stattfinden soll, infrage stellen. Doch die Risiken, die eine Teilnahme Russlands mit sich bringen würde, seien vielerlei, vor allem aber finanzieller Natur: «In ein wirtschaftliches Risiko, das wir nicht mehr stemmen können, können wir uns nicht begeben.»

Keine Visa für russische Spieler?

Insbesondere die Kosten, die für zusätzliche Sicherheitsmassnahmen entstehen würden, seien nicht zu verachten. «Das wird Gegenstand der Diskussionen sein müssen, sowohl mit der deutschen Politik als auch mit der IIHF, was es auch finanziell für die beteiligten Parteien bedeutet», fährt Lutz fort. Man müsse nun aber zunächst die Sitzung des IIHF-Rats von kommender Woche abwarten.

The Athletic berichtet, dass Kanada in Erwägung zieht, der russischen Delegation für die U20-WM Ende Jahr keine Visa auszustellen. Ist dies auch für den Veranstalter der nächsten Männer-WM eine Option? Lutz: «Das wird sicherlich Gegenstand der Gespräche sein, wie weit die Bundesregierung bereit ist zu gehen. Es ist eine politische Entscheidung, die wir natürlich als DEB nicht wirklich beeinflussen können.» Lutz fordert schnelle Klarheit, «um zu wissen, wie zukünftig dieses Turnier überhaupt ausgestaltet werden soll».