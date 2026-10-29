«Er ist kein Freiwild» Wird Lemieux von den Refs benachteiligt?

Am Dienstag wird ein klarer Crosscheck gegen Brendan Lemieux nicht bestraft. Es ist nicht das erste Mal, dass ein Foul gegen den Kanadier von den Schiedsrichter nicht geahndet wird. Blick-Eishockeychef vergleicht die Attacken auf den HCD-Haudegen mit einer Piñata.