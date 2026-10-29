Import tut sich in Bern schwer «Aaltonen ist nicht gut genug für den SCB»

Er ist das Sorgenkind in der SCB-Offensive: Miro Aaltonen steht nach 15 Spielen bei nur fünf Punkten. Das «SCHLIIFTS?»-Duo Dino Kessler und Raphael Walser gehen mit dem Finnen hart ins Gericht. Sie stellen auch einen möglichen Wechsel in den Raum.