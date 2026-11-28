Das Aus des Frauenhockeys bei Ambri-Piotta hat Fanny Rask getroffen. So wollte die Schwedin ihre Karriere nicht beenden. Deshalb suchte sie eine neue Herausforderung – und fand sie bei den ZSC Lions.

Darum gehts Fanny Rask wechselte von Ambri zum ZSC

Die Leventiner zogen ihr Frauen-Team aus der Women's League zurück

Die Schwedin ist glücklich über die Nähe zu ihrem Bruder, der bei Rappi spielt

Nicole Vandenbrouck Reporterin Eishockey

Der Hammer kam sechs Wochen vor dem Saisonstart der Women’s League: Ambri zog Ende Juli sein Frauenteam zurück. Vermutungen, dass dies passieren könnte, gab es bereits Monate zuvor. Doch das Ende des erst 2022 in die höchste Liga aufgestiegenen Teams wurde dann besiegelt, als die Saisonvorbereitungen bereits liefen und der Spielplan feststand. Der Grund: Spielerinnenmangel.

Den verbliebenen Akteurinnen blieb also kaum mehr Zeit, sich einen neuen Klub zu suchen. Fanny Rask (35) gelang dies. Die routinierte Schwedin kam bei den ZSC Lions unter. «Ich wollte mein Abenteuer hier in der Schweiz unbedingt weiterführen und es eines Tages zu meinen Bedingungen beenden. Und nicht so, wie es in Ambri passiert ist», erklärt die frühere Nationalspielerin.

«Ich möchte junge Spielerinnen inspirieren»

In einem emotionalen Post schrieb sie erst vor wenigen Wochen, dass ihre Welt damals auseinandergebrochen sei und sie kaum habe glauben können, was passiert sei. Drei Jahre spielte die Stürmerin in der Leventina, fühlte sich dort zu Hause. Zürich sei nun ein Neustart für sie. Mit 35 ist Rask die zweitälteste Spielerin der Women’s League – hält aber mit den Besten mit.

Ambri habe ihr damals die Chance gegeben, in die Schweiz zu kommen, «in Zürich möchte ich nun meine Erfahrungen den jungen Spielerinnen weitergeben und sie inspirieren». Denn ein paar gute Karrierejahre habe sie noch im Tank, sie wisse um dieses Privileg. Dafür trägt die Schwedin ihrem Körper enorm Sorge, dem Hockey gelte ihr ganzer Fokus.

Bruder spielt bei Rapperswil-Jona

Das war schon immer so. Bereits in Schweden war sie für einige Jahre Profispielerin – auch dank der Unterstützung ihres Bruders Victor (33), der bei den SCRJ Lakers stürmt. Er ermöglichte ihr, in den vier Jahren vor den Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang alles auf die Karte Hockey zu setzen. 2020 setzte sie zwei Saisons aus, weil sie einfach mal genug davon hatte, dass sich Aufwand und Ertrag im Frauen-Hockey nicht immer auszahlten. Selbst in Schweden nicht, wo die Liga laut Rask schon viel früher jene Fortschritte gemacht hat, die in der Schweiz in den letzten zwei, drei Jahren zu beobachten waren.

Nach ihrem Comeback wollte sie unabhängig sein – deshalb der Wechsel in die Schweiz, wo Ausländerinnen mittlerweile anständig entlohnt werden. Aktuell ein weiterer Pluspunkt: die Nähe zu ihrem Bruder, der mit seiner Familie in Rappi wohnt. Seit sie in Zürich spielt, können sie sich noch öfter sehen. «Victor hat mittlerweile zwei Kinder, so kann ich Teil ihres Lebens sein», freut sich Tante Fanny, die auch nach dieser Saison gerne noch weiterspielen würde.