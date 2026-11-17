Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Saskia Maurer kehrt zurück nach Übersee. Drei Jahre, nachdem ihre Zeit bei der University of St. Thomas zu Ende gegangen ist, startet die 25-Jährige ihr Abenteuer in der Professional Women's Hockey League (PWHL) bei den Vegas Vanguards. Beim «Expansion Team» des Bundesstaates Nevada ist die Schweizer Nationaltorhüterin mit einem Zweijahresvertrag ausgestattet worden.

«Ich freue mich riesig darauf, nach Las Vegas zu kommen und Teil dieses Teams zu sein. Es ist eine grossartige neue Herausforderung, und ich kann es kaum erwarten, loszulegen und zu sehen, wohin uns diese Reise führt», erklärt Maurer, die von den Vanguards beim Draft am 17. Juni in der vierten Runde an 41. Stelle ausgewählt wurde.

Vegas wird sein allererstes Spiel in der PWHL am 6. Dezember in der T-Mobile Arena gegen die Detroit Clutch bestreiten. Die Liga ist für die neue Saison hin von acht auf zwölf Teams aufgestockt worden.

Maurer hinterlässt beim SC Bern durch ihren Abgang natürlich eine grosse Lücke. Sie bestritt neun Partien in der aktuell laufenden Women's League und ist mit einem Gegentorschnitt von 1,46 in dieser Statistik unter den Torhüterinnen, die zwei Partien und mehr bestritten haben, ligaweit die Nummer eins.

Bei der kürzlich zu Ende gegangenen WM in Dänemark kam sie für die Schweiz in der Gruppenphase gegen Tschechien (2:1 n.V.) und Deutschland (1:3) sowie im Viertelfinal gegen Schweden (0:1) zum Einsatz.