Im Viertelfinal war gegen Schweden Endstation. Für eine Medaille waren die Voraussetzungen für die Frauen-Nati nicht ideal. Blick zieht nach der ersten WM unter Shannon Miller Bilanz.

Darum gehts Die erste WM unter Shannon Miller ist zu Ende

Am Freitag platzte der Schweizer Medaillen-Traum

Neun Neulinge sammelten WM-Erfahrung

Dreimal gewann die Frauen-Nati bei einem Grossanlass Bronze: bei der WM 2012 sowie bei Olympia 2014 und 2026. So ist es verständlich, dass der Traum von einer Medaille bei jedem Turnier die Spielerinnen inspiriert. Nun platzte er am Freitag bei der WM in Dänemark im Viertelfinal gegen Schweden (0:1). Das heisst nicht, dass Nationaltrainerin Shannon Miller (62), die Nachfolgerin von Colin Muller, ihren Job schlecht gemacht hat.

Um eine Medaille zu gewinnen, muss für die Schweiz alles passen. Nicht nur die übermächtigen Amerikanerinnen und Kanadierinnen sind im Schnitt talentierter als die Schweizerinnen, sondern auch die direkte Konkurrenz aus Schweden, Finnland und Tschechien.

«Es schmerzt, einen Viertelfinal zu verlieren. Doch das überwiegende Gefühl ist Stolz. Wir haben enorme Fortschritte gemacht seit dem ersten Turnier in Kloten im Sommer», sagte die kanadische Trainerin gegenüber SRF. «Die Realität ist: Das schwedische Team ist grösser, stärker, schneller und talentierter. Jeder weiss das, wir auch. Doch jedes Mal, wenn wir gegen sie spielen, sind wir nahe dran. Und wir haben echt gut gespielt. Und da war ein zu früher Pfiff, der unser Tor verhindert hat.»

5 Bronze-Heldinnen gaben Nati-Rücktritt

Sieht man von den Duellen gegen die Teams aus Nordamerika ab, die man alle verloren hat, weist die Nati seit 2012 eine nahezu ausgeglichene Bilanz in K.o.-Spielen auf: zehn Siege, elf Niederlagen.

Beim ersten Turnier unter Miller waren die Voraussetzungen alles andere als ideal. Gleich fünf Spielerinnen des Bronze-Teams gaben im Sommer im besten Alter ihren Nati-Rücktritt: die beste Verteidigerin Lara Christen (24, Bern) sowie Shannon Sigrist (27, ZSC Lions), Lena-Marie Lutz (25, zuletzt Ambri), Kaleigh Quennec (28, zuletzt Bern) und Lisa Rüedi (26, ZSC Lions). Aus unterschiedlichen persönlichen Gründen.

Im Unterschied zu den Männern, wo viele Topspieler jedes Jahr als Profi auskosten, stehen bei den Frauen Aufwand und Ertrag in einem krassen Missverhältnis. Das zehrt an den Kräften, vor allem wenn man da auch noch acht bis neun Wochen pro Jahr für die Nati investiert. Dies wird sich auch nicht so schnell ändern, solange das Publikumsinteresse in Europa gering bleibt. Beim Viertelfinal gegen Schweden waren lediglich 873 Fans zugegen.

Zudem musste Miller einen Schock verkraften. Just vor Turnierbeginn verletzte sich Captain Lara Stalder. Die 32-jährige Zug-Stürmerin ist seit Jahren zusammen mit Alina Müller das offensive Zugpferd der Nati. So kann es nicht erstaunen, dass die Schweizerinnen Mühe hatten, Tore zu schiessen. In fünf Partien erzielte das Miller-Team nur sieben Treffer. Da reicht es dann auch nicht, wenn man defensiv solide ist und auf Topgoalies wie Saskia Maurer und Andrea Brändli zählen kann. Das Duo wird nach der WM den Sprung in die nordamerikanische Profiliga PWHL bei Las Vegas respektive Detroit wagen.

Neun WM-Debütantinnen im Team

Positiv für Miller: In ihrem WM-Aufgebot konnten neun WM-Neulinge und zehn Spielerinnen, die 20 Jahre alt oder jünger sind, wertvolle Erfahrungen sammeln. Darunter drei Stürmerinnen mit Offensivpotenzial: Ivana Wey (20), die schon bei Olympia auftrumpfte und nun bei der Northeastern University in Boston spielt, Naemi Herzig (19, College of the Holy Cross) und Norina Müller (18, Fribourg), die beste Schweizer Skorerin in der Postfinance Women’s League.

In der heimischen Liga sind nach dem Rückzug von Ambri nur noch sieben Teams dabei, wobei Neuchâtel und Lausanne noch nicht konkurrenzfähig sind. Während Zug, wo die Spielerinnen zu 40 Prozent angestellt sind, das Mass aller Dinge ist und Fribourg auch bei den Frauen ambitionierter geworden ist, setzen der ehemalige Serienmeister ZSC Lions und Bern auf die Karte Ausbildung. So ist beim SCB die erst 14-jährige Emmentalerin Maela Mosimann mit zwölf Punkten in acht Spielen intern die drittbeste Skorerin, und in Zürich wächst mit Norina Schrupkowski (17) das nächste Goalie-Talent heran.

Die Zukunft sieht nicht düster aus. Und Miller, die vom Lernwillen ihrer Spielerinnen begeistert ist, sagt: «Das ist erst der Anfang.» Die Konkurrenz schläft allerdings auch nicht, und die Lücke zu den USA und Kanada ist nach wie vor gewaltig.