Ralph Kruegers Sohn Justin ist Assistenztrainer der Frauen-Nati und derzeit an der WM tätig. Weil er als Bub die Coaching-Passion seines Vaters hautnah miterlebte, hat sich auch der 40-Jährige schon früh dafür interessiert.

Darum gehts Justin Krueger ist an der WM Assistenzcoach der Frauen-Nati

Sein Vater Ralph war von 1997 bis 2010 Headcoach der Männer-Nati

Krueger hat die Coaching-Leidenschaft vom Papa geerbt

Nicole Vandenbrouck Reporterin Eishockey

Unsere Nati hat wieder einen Krueger – diesmal Justin als Assistenzcoach bei den Frauen. Dessen Vater Ralph (67) war zwischen 1997 und 2010 das Gesicht an der Bande der Männer. Sein Sohn tritt nun mit einem ersten Schritt in diese grossen Fussstapfen. Daran hat sein Papa natürlich massgeblichen Anteil. Justin erinnert sich noch gut an seine ersten Erlebnisse in den 90er-Jahren, als Ralph Krueger bei Feldkirch in Österreich der Headcoach war. «Es war ein familiärer Klub», erzählt der 40-Jährige, «ich schaute die Trainings, durfte in der Garderobe dabei sein und im Spielercar mitfahren.» Da hörte Krueger junior auch immer wieder prägnante Worte, die sein Vater an die Mannschaft richtete. Und sah, wie er seine Leidenschaft Coaching lebte. «Das war eine prägende Zeit.»

Dennoch schlug Justin Krueger nach seiner Karriere als Verteidiger (SCB, Lausanne) und Nationalspieler Deutschlands zunächst einen Weg neben dem Eis ein. Er absolvierte eine Ausbildung im Bereich Hotel- und Restaurant-Management, war bei Lausanne als Manager Hockey Operations tätig oder beim SC Bern als Gastro-Verantwortlicher. «Dem Hockey blieb ich aber immer verbunden, es begleitet mich durch mein ganzes Leben.» Der dreifache SCB-Meisterspieler (2016, 2017, 2019) absolvierte Trainer-Ausbildungen des Verbandes, baut an seinem Wohnort Murten FR einen Hockey-Klub mit auf, coachte in Sommer-Camps von Ochsner Hockey und assistiert in Berns Nachwuchs bei den U14- und U16-Teams. Das Frauen-Hockey beschäftigte ihn zunehmend, da sich auch seine drei Töchter (8-, 6-, 4-jährig) vermehrt die Schlittschuhe schnüren.

Sein Vater ist auch sein Mentor

Als im Spätsommer ein Platz neben Frauen-Cheftrainerin Shannon Miller (62, Ka) frei wurde, bewarb sich Krueger dafür und ist nun seit September als Assistent bei der Frauen-Nati vorerst auf Mandatsbasis bis nach diesem WM-Turnier tätig. Natürlich tauschte er sich über diese Chance auch mit seinem Vater aus. «Ralph ist nicht nur mein Papa, er ist mein Mentor und war während meiner Spielerkarriere auch mein Berater.» Der Ex-Nati- und NHL-Trainer (Buffalo, Edmonton) schaut sich natürlich die WM-Partien der Schweizerinnen an mit seinem Sohn an der Bande. Am Freitag auch den Viertelfinal gegen Schweden. «Er hat sogar überlegt, nach Dänemark zu kommen», verrät Justin.

Sein Vater war bekannt für seine motivierende und gewinnende Art, wie beschreibt sich Justin Krueger? «Ich bin eine analytische Person, die extrem auf Details achtet.» Wenn er mit den Abwehrspielerinnen zum Beispiel eine 2:1-Situation anschaue, dabei gebe es 20 verschiedene Elemente, die zu beachten seien. Detailliertes Schaffen sei seine Stärke. Dabei sieht er keinen Unterschied zwischen Männer- und Frauen-Hockey. «Auf dem Eis wird einfach Hockey gespielt.» Was den siebenfachen WM-Teilnehmer mit Deutschland aber beeindruckt? «Die Emotionen im Frauen-Team. Der Zusammenhalt, die Unterstützung, das Mitgefühl – alles ist riesig.» Man spüre die Passion fürs Hockey, wohl auch, weil die Spielerinnen dafür viel aufwenden und opfern. «Ihr Engagement ist enorm.»

Was Krueger zum anstehenden Viertelfinal gegen die Schwedinnen sagt? «Sie verfügen über vier ausgeglichene starke Linien und sind läuferisch top.» In den letzten zwei Jahren entwickelten sich Duelle auf Augenhöhe, von den 13 Aufeinandertreffen gewann die Nati acht Spiele. Den letzten grossen Sieg (2:1 n.V.) holten sich die Schweizerinnen bei Olympia in Mailand (It) – er brachte ihnen die Bronze-Medaille. Nun stehen ihnen die «Tre Kronor» im Weg, um in Dänemark um eine WM-Medaille spielen zu können (Freitag, 19.00 Uhr, live auf SRF info).