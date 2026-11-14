Es ist wohl das grösste Trikotdebakel der Eishockey-Geschichte: Bei der Frauen-WM laufen die weltbesten Spielerinnen aus Nordamerika in leblosen Einheits-Trikots auf. Ein knallharter Krieg um Markenrechte und Sponsorengelder.

Darum gehts USA und Kanada tragen an der Frauen-WM lieblose Geister-Trikots

Die Leibchen sind ohne Verbandswappen und nicht in gewohntem Design

Dahinter steckt ein Streit zwischen IIHF, Hockey Canada und USA Hockey

Nick Rohner Praktikant Sportdesk

Sie erinnern an billige Trikots aus einem alten Konsolenspiel: Wer bei der aktuellen Frauen-Eishockey-Weltmeisterschaft in Dänemark die Spiele der beiden Grossmächte USA und Kanada einschaltet, reibt sich verwundert die Augen. Statt den traditionsreichen Trikots mit den Verbandswappen und gewohntem Design steht auf der Brust der Spielerinnen lediglich eine lieblose, langweilige Blockschrift. Dahinter steckt kein schlechter Designer, sondern ein eskalierender Streit zwischen den beiden nordamerikanischen Verbänden und dem Internationalen Eishockeyverband (IIHF).

Im Oktober 2025 beschloss die IIHF eine grundlegende Statutenänderung und sicherte sich die zentralen Vermarktungsrechte an den Nationalmannschaftsuniformen – auch den Trikots. Als exklusiver Lieferant für alle internationalen IIHF-Turniere ab der Saison 2026/27 wurde der Hersteller True Hockey gewählt – die Frauen-WM ist nun das Versuchskaninchen.

Die Idee des Weltverbands: Die Erlöse aus dem weltweiten Trikotverkauf sollen zentralisiert und solidarisch verteilt werden. Ein Beispiel: Wie «The Athletic» berichtet, geht bei einem Verkauf eines Kanada-Trikots in Toronto eine Lizenzgebühr an die IIHF. Von diesem Betrag fliessen lediglich 15 Prozent in einen gemeinsamen Topf, der anschliessend unter den nationalen Verbänden aufgeteilt wird. Laut den Gerichtsakten geht Hockey Canada davon aus, dass ihnen dadurch jährlich eine Summe von umgerechnet 21,2 Millionen Franken durch die Lappen geht.

Wie kommt es zu diesem optischen Totalausfall?

Folgerichtig wollen die Verbände in Übersee die Statutenänderung nicht hinnehmen und zogen vor ein Schweizer Gericht. Denn beide Verbände haben laufende Exklusivverträge: Kanada wird traditionell von Bauer ausgerüstet, die USA stehen bei CCM unter Vertrag. Bei einer Freigabe von Logo, Emblem und Design hätten USA Hockey und Hockey Canada wohl einen Vertragsbruch gegenüber ihren eigenen Ausrüstern riskiert.

Ein Zürcher Richter entschied im September zwar, dass die IIHF für ihre Turniere weitreichende kommerzielle Rechte besitzt und den Ausrüster für die Trikots bestimmen darf. Das Gericht stellte jedoch ebenso klar: Der Weltverband kann die nationalen Verbände nicht dazu zwingen, ihre geschützten Marken und Logos herauszugeben.

Weil Hockey Canada und USA Hockey die Rechte an ihren Wappen verweigerten, aber in True-Ausrüstung spielen mussten, blieb nur die Notlösung: neutrale Trikots ohne Verbandslogo, bedruckt mit nichts weiter als einer schlichten Blockschrift. Ob bis zur U20-WM in der Altjahrswoche eine Einigung gelingt, ist völlig offen. Dass bei der Männer-WM im Mai aber Superstars wie Macklin Celebrini in einem solchen Geister-Trikot auflaufen, scheint kaum vorstellbar.