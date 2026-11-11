Trotz des bitteren Dämpfers zum Vorrunden-Schluss gegen Deutschland steht die Schweiz im Viertelfinal gegen Schweden. Defensiv passt die Basis, doch den Chancenwucher und den Mitteldrittel-Fluch muss die Nati in Griff kriegen, wenn sie den Traum von einer WM-Medaille nicht gefährden will.

Nick Rohner Praktikant Sportdesk

Mit dem enttäuschenden Abschluss der Gruppenphase gegen Deutschland hat die Schweizer Frauen-Nati die erste Etappe an der WM hinter sich gebracht. Die schwache Vorstellung ab Spielhälfte gegen Deutschland kostet die Schweiz zwar nicht den Viertelfinal, doch nach der 1:3-Niederlage im letzten Gruppenspiel bleibt nur Platz 3. Im Viertelfinal warten am Freitag nun die Schwedinnen auf die Nati.

Der Blick auf die Vorrunde zeigt: Das Team von Headcoach Shannon Miller hat viele Zweifel eindrücklich weggewischt, muss, damit der Medaillentraum in Erfüllung geht, aber an zwei entscheidenden Schrauben drehen.

Die Hiobsbotschaft vor dem Turnier: Der verletzungsbedingte Ausfall von Captain Lara Stalder hinterliess auf dem Papier ein riesiges Loch, doch die Spielerinnen liessen diese Lücke deutlich kleiner wirken als befürchtet. Allen voran Alina Müller, die das «C» auf der Brust trägt, übernimmt Verantwortung. Auch das Goalie-Duo um Andrea Brändli und Saskia Maurer liefert verlässlich ab. Ohne das Auftaktspiel gegen die amtierenden Weltmeisterinnen aus den USA kassierte die Nati nur sechs Gegentreffer. Das ist ein wichtiges Signal für die Defensive: An der Women’s Hockey Tour Ende Oktober hatte sich die Schweizer Hintermannschaft noch äusserst anfällig präsentiert. Auch wenn die Verteidigung gegen Deutschland nicht restlos überzeugen konnte, ist der Trend ein Schritt in die richtige Richtung.

Daran muss die Frauen-Nati noch arbeiten

Wo viel Licht ist, bleibt vor den K.o.-Duellen aber auch Schatten. Vor allem die Effizienz im Angriff muss sich zwingend steigern. Besonders beim Arbeitssieg gegen Österreich vergaben die Schweizerinnen reihenweise beste Möglichkeiten. Auch die Ausbeute mit einer Frau mehr auf dem Eis sieht düster aus: Nur ein einziger Treffer schaut aus 20 Überzahlchancen heraus.

Ein weiteres Muster: Das Zwischentief im Mitteldrittel. In allen drei Gruppenspielen verlor die Schweiz den Mittelabschnitt. Durch die weiten Wechselwege zur eigenen Spielerbank verlor die Nati mehrfach den Rhythmus und liess zu einfache Gegentore zu. Findet die Nati jedoch die Balance zwischen defensiver Stabilität und offensiver Abgeklärtheit, ist für diese Truppe weiterhin vieles möglich.