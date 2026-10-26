Verletzung zwingt Nati-Captain Stalder zu WM-Aus

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Hiobsbotschaft für das Schweizer Eishockey-Nationalteam! Elf Tage vor dem Startspiel gegen die USA wird bekannt, dass Captain Lara Stalder die WM in Dänemark verpassen wird. Cheftrainerin Shannon Miller nominiert deswegen die 19-jährige Stürmerin Elisa Dalessi vom HC Davos nach.

EVZ-Aushängeschild Stalder hat sich am vergangenen Samstag in der Women's League beim 2:0-Heimsieg gegen Lausanne am Knie verletzt. Die Blessur zwingt die 32-jährige Angreiferin, die in acht Meisterschaftspartien 2026/27 sechs Tore erzielt hat und dazu auf neun Assists kommt, zu einer Pause von sechs bis acht Wochen, wie Zug mitteilt.

Diese Woche absolvieren die Schweizerinnen ihre letzten drei Vorbereitungsspiele (gegen Finnland, Schweden und Tschechien) im Rahmen der Euro Hockey Tour in Södertälje. Dann erst beginnt das WM-Abenteuer, leider ohne Lara Stalder.