Fribourg, Bern und Zug nehmen den Meisterschaftsbetrieb nach der WM in Dänemark jeweils mit einem Sieg wieder auf. Für die ganz grosse Story sorgt Jenna Kaila.

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Wenn das mal kein Einstand nach Mass ist: Jenna Kaila erzielt bei ihrer Premiere im Dress der Fribourg-Gottéron Ladies sogleich einen Hattrick. Natürlich avanciert die am 11. November verpflichtete Finnin damit beim 7:2-Auswärtssieg in Lausanne zur Matchwinnerin.

Kaila bestritt vor dem WM-Break acht Matches für die Neuchâtel Hockey Academy. Das Schlusslicht aus der Westschweiz verliert am Samstag auch das zehnte Saisonspiel. Und zwar mit 1:8 in Bern, wobei Sinja Leemann für das Heimteam doppelt einnetzt.

Die amtierenden Meisterinnen aus Zug behalten zu Hause gegen Davos mit 2:1 die Oberhand. Der EVZ liegt mit vier Punkten Rückstand hinter Fribourg auf Rang zwei, hat allerdings zwei Partien weniger bestritten als das neue Team von Jenna Kaila.