Elf Spielerinnen von Berns Frauen-Truppe sind kaum 18-jährig. Der Klub hat bewusst diesen Weg eingeschlagen, um Hockey-Teenagerinnen in der Region eine Perspektive zu bieten und das Frauenteam zu fördern.

Darum gehts Bern und Fribourg mit dem jüngsten Durchschnittsalter in der Women's League

Der SCB bietet jungen Spielerinnen aus der Region eine Perspektive

Elf Bernerinnen sind zwischen 15 und 18 Jahre jung

Nicole Vandenbrouck Reporterin Eishockey

Als nach dem Vizemeistertitel die Abgänge des halben Berner Frauen-Teams bekannt wurden, war die Verwunderung gross. Auch Leistungsträgerinnen und Ausländerinnen verabschiedeten sich nach dem 0:3 gegen Zug im Playoff-Final und orientierten sich neu. Man fragte sich: Wars das schon mit dem Frauen-Aufschwung beim SCB? Im Gegenteil.

Schon damals hatten die Verantwortlichen im Klub – Chief Hockey Officer Pascal Signer (37), Frauen-Geschäftsführerin Nina Kindschi (34) und Trainer Michel Zwahlen (39) – die Fortsetzung des Weges genau im Kopf. «Unser Plan war und ist, junge Spielerinnen aus der Region zu integrieren», so Zwahlen, «die Pipeline dafür ist gut.» Was in der Szene in den letzten drei Jahren während der Aufwertung der Women’s League, der höchsten Frauen-Liga, oftmals als Mangel erwähnt wurde, packt der SCB an: den Athleten-Weg für junge Spielerinnen ab der U16. Was bei den Jungs glasklar ist – dass weitere Junioren-Teams sie ans Männer-Hockey heranführen –, hört bei den Mädchen ab jenem Alter praktisch auf.

«Strategisch setzen wir darauf, Spielerinnen aus der ganzen Region ab der U16 eine klare Perspektive zu eröffnen und versuchen sie Schritt für Schritt in die Women’s League zu integrieren», erklärt Signer. So ging der SCB gezielt auf Talentschau bei den U16-Bubenmannschaften in der nahen und ferneren Region. «Die Frauen sind bei uns im Scouting integriert.» Der SCB stellt neu auch ein Mädchen-Team, die Bern Girls Selection (BEGS), in der neu gegründeten Junior Women’s League U16.

Rasche Fortschritte der jungen Spielerinnen

Das Resultat: Im aktuellen Team sind elf (!) Spielerinnen zwischen 15 und 18 Jahre jung. Die Teenagerinnen machen die halbe Mannschaft aus. Eine sportliche Übergangsphase hätte man nach dem Final-Vorstoss auch in Kauf genommen – doch die Bernerinnen sind sogleich auf die Erfolgsspur abgebogen und halten als Dritte Kontakt zu den Leaderinnen aus Fribourg und dem zweitplatzierten Zug. «Wir haben erwartet, dass einige der Mädchen vielleicht noch etwas Zeit brauchen, bis sie so weit sind», so Trainer Zwahlen, «aber sie haben sich einen Platz erkämpft. Es ging nach dem Leistungsprinzip.» Auch Signer ist positiv überrascht von den rasch erkennbaren Fortschritten der Spielerinnen. Zwahlen und Signer betonen, dass dies vor allem auch möglich sei, weil die Leaderinnen und erfahrenen Akteurinnen des Teams voll mitziehen und man gute Rahmenbedingungen geschaffen habe für die Entwicklung der jungen Spielerinnen.

Eine enge Zusammenarbeit besteht derzeit mit Thun, Langnau und Ajoie, mit Olten führt man derzeit Gespräche. Jeweils montags findet ein Austausch von Zwahlen mit den Trainern dieser Klubs statt, um die Einsätze jener Spielerinnen zu planen, die auch noch bei den Jungs die Meisterschaft bestreiten. «Es muss Sinn machen und darf nicht zu viel sein.» Für jene, die noch mehr Spielpraxis brauchen, bestünde auch die Möglichkeit, sie in der SWHL B bei verschiedenen Klubs einzusetzen. «Wir sind überzeugt, dass wir damit das Frauen-Hockey in der Region und in unserem Klub nachhaltig stärken», so Signer.

SCB-Küken schon seit drei Jahren im Fördertraining

Ihr junges Top-Talent Maela Mosimann zum Beispiel nimmt schon seit drei Jahren am Fördertraining des SCB teil. Die 15-Jährige ist die drittbeste Skorerin des Teams, spielt auch noch bei den Young Tigers in Langnau. Darin sieht sie nur Vorteile: «Das Spiel ist schnell und kraftvoll, man muss schnelle Entscheidungen treffen. Und der Konkurrenzkampf bei den Jungs ist grösser.» Mosimann hat schon klare Ziele: «Den Meistertitel mit dem SCB und für die Schweizer Nati spielen zu können.» Die Deutsche Victoria Butuzov (17) ist froh über ihren Wechsel in unsere höchste Liga, «weil das Niveau hoch ist. Es ist eine spannende Herausforderung für mich». Joana Leuenberger (16), die aus Thuns Nachwuchs stammt und dort auch noch bei den Jungs Spiele bestreitet, sagt: «Dort habe ich gelernt, mich durchzusetzen. Physisch und vom Tempo her habe ich profitiert und an Selbstvertrauen dazugewonnen.»

Bern stellt zusammen mit Fribourg (Aufsteigerinnen von 2023) und demselben Durchschnittsalter von 20,6 Jahren die jüngsten Mannschaften in der Women’s League. Es wird deutlicher, dass auch an der Basis im Schweizer Frauen-Hockey gearbeitet wird.