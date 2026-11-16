Carlo Steiner Redaktor Sport

Die Nati-Bezwingerinnen aus Schweden (1:0-Sieg im Viertelfinal) sichern sich in Herning (Dä) WM-Bronze. Die Skandinavierinnen schlagen die Finninnen im nordeuropäischen Prestigeduell mit 2:1 nach Penaltyschiessen.

Bis kurz vor der zweiten Pause fallen keine Tore, dann bringt Michelle Karvinen Finnland im Powerplay in Front. Diese Führung hält bis zu Lina Ljungbloms Ausgleich in der 54. Minute. Auch die Montreal-Stürmerin trifft in Überzahl.

So muss nach der torlosen Verlängerung das Shootout entscheiden. Noora Tulus eröffnet zwar erneut für Finnland das Skore, doch auch Tilde Grillfors verwandelt den ersten Versuch ihres Teams zum 1:1. So werden Hilda Svensson, die den dritten schwedischen Versuch verwandelt, und Goalie Ebba Svensson Träff, die drei Penaltys abwehrt, zu den Matchwinnern.

Erste Medaille seit über 20 Jahren

Schweden holt damit erstmals seit Olympia 2006 in Turin (Silber) eine Medaille an einem Grossanlass. Den Final am Montagabend bestreiten an der 25. Frauen-WM zum 24. Mal Kanada und die USA. Nur 2019 schaffte es Finnland an der Heim-WM in den Final gegen die USA, bei Olympia 2006 spielte Schweden im Endspiel gegen Kanada. Die Goldmedaille ging bei den Frauen noch nie nach Europa.