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Einsatz in Hünenberg ZG
Mit der Polizeidrohne hat der Einbrecher nicht gerechnet

Eine Drohne führte die Zuger Polizei am Donnerstagabend in Hünenberg ZG zu einem flüchtigen Verdächtigen. Der Albaner soll in einer Wohnung am Schlattwäldli eingebrochen sein.
Publiziert: vor 1 Minute
Eine Polizeidrohne spielte bei der Festnahme eines Albaners eine wichtige Rolle. (Symbolbild)
Foto: Zuger Polizei

Darum gehts

  • Am Donnerstag wurde in Hünenberg ZG ein Einbruchverdacht gemeldet
  • Eine Drohne fand den Flüchtigen, die Polizei nahm ihn fest
  • Für den Albaner (35) wird U-Haft beantragt.
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Marian NadlerRedaktor News

Am Donnerstagabend, kurz vor 19 Uhr erreichte die Zuger Polizei Meldung, wonach sich ein mutmasslicher Einbrecher in einer Wohnung am Schlattwäldli in Hünenberg befinden soll. Umgehend machten sich Patrouillen auf den Weg. In der Zwischenzeit hatte der mutmassliche Einbrecher die Wohnung verlassen. Die Polizei leitete die entsprechende Fahndung ein.

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Im Rahmen dieser Fahndung kam auch eine Drohne der Zuger Polizei zum Einsatz, welche auf einem Feld östlich der Liegenschaft eine verdächtige Person ausmachte. Die Person flüchtete vor der Polizeidrohne und versteckte sich in einem Industrieareal. Dank der Luftaufnahmen und der laufenden Aufnahmen durch die Drohne konnten die Einsatzkräfte den Aufenthaltsort des Flüchtigen ausfindig machen und ihn schliesslich anhalten. Er wurde laut einer Medienmitteilung vorläufig festnehmen.

«Beim Festgenommenen handelt es sich um einen 35-jährigen albanischen Staatsangehörigen», schreibt die Zuger Polizei. Die Staatsanwaltschaft des Kantons Zug hat gegen den Beschuldigten eine Strafuntersuchung eröffnet und wird Untersuchungshaft beantragen.

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