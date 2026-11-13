Eine Drohne führte die Zuger Polizei am Donnerstagabend in Hünenberg ZG zu einem flüchtigen Verdächtigen. Der Albaner soll in einer Wohnung am Schlattwäldli eingebrochen sein.

Mit der Polizeidrohne hat der Einbrecher nicht gerechnet

Mit der Polizeidrohne hat der Einbrecher nicht gerechnet

Darum gehts Am Donnerstag wurde in Hünenberg ZG ein Einbruchverdacht gemeldet

Eine Drohne fand den Flüchtigen, die Polizei nahm ihn fest

Für den Albaner (35) wird U-Haft beantragt.

Marian Nadler Redaktor News

Am Donnerstagabend, kurz vor 19 Uhr erreichte die Zuger Polizei Meldung, wonach sich ein mutmasslicher Einbrecher in einer Wohnung am Schlattwäldli in Hünenberg befinden soll. Umgehend machten sich Patrouillen auf den Weg. In der Zwischenzeit hatte der mutmassliche Einbrecher die Wohnung verlassen. Die Polizei leitete die entsprechende Fahndung ein.

Im Rahmen dieser Fahndung kam auch eine Drohne der Zuger Polizei zum Einsatz, welche auf einem Feld östlich der Liegenschaft eine verdächtige Person ausmachte. Die Person flüchtete vor der Polizeidrohne und versteckte sich in einem Industrieareal. Dank der Luftaufnahmen und der laufenden Aufnahmen durch die Drohne konnten die Einsatzkräfte den Aufenthaltsort des Flüchtigen ausfindig machen und ihn schliesslich anhalten. Er wurde laut einer Medienmitteilung vorläufig festnehmen.

«Beim Festgenommenen handelt es sich um einen 35-jährigen albanischen Staatsangehörigen», schreibt die Zuger Polizei. Die Staatsanwaltschaft des Kantons Zug hat gegen den Beschuldigten eine Strafuntersuchung eröffnet und wird Untersuchungshaft beantragen.