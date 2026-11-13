Die Basler Polizei sucht einen unbekannten Mann, der am Donnerstag ein Mädchen im Claragraben angesprochen haben soll. Das Kind rannte davon. Anschliessend haute auch der Unbekannte ab.

Darum gehts Ein Mädchen (9) floh in Basel vor einem Unbekannten

Er soll es aufgefordert haben, in sein Auto zu steigen

Die Fahndung nach dem maskierten Mann blieb bisher erfolglos

Marian Nadler Redaktor News

Am Donnerstag, gegen 13.45 Uhr, hat ein Unbekannter im Claragraben in der Stadt Basel ein Mädchen (9) in verdächtiger Weise angesprochen. Das Kind reagierte laut der Kantonspolizei Basel-Stadt vorbildlich und rannte davon. Der Unbekannte entfernte sich danach mit einem Fahrzeug. «Eine umgehend eingeleitete Fahndung durch die Kantonspolizei Basel-Stadt verlief bislang erfolglos», hält sie in einer Medienmitteilung fest.

Dem bisherigen Kenntnisstand der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt zufolge hatte der Unbekannte das Kind aufgefordert, in sein Auto einzusteigen Als das Mädchen wegrannte, ging der Mann zu seinem Auto und fuhr in unbekannter Richtung fort. Die Kriminalpolizei ermittelt nun den genauen Sachverhalt. Aus ermittlungstaktischen Gründen macht die Staatsanwaltschaft keine weiteren Angaben.

Gesucht wird ein circa 160 bis 175 Zentimetern grosser Mann, der gebrochen Deutsch sprach. Seine Erscheinung beschreibt die Polizei als ungepflegt. Er war komplett schwarz gekleidet und trug eine schwarze Maske. Ausserdem soll er nach Rauch gerochen haben. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft unter der Telefonnummer 061 267 71 11 oder mit der nächsten Polizeiwache in Verbindung zu setzen.