In Liechtenstein warnt die Landespolizei vor Phishing-Mails im Namen der Liechtensteinischen Post. Die Nachrichten täuschen Zustellprobleme vor und sollen persönliche Daten sowie Zahlungsinformationen abgreifen.

Darum gehts Gefälschte Post-Mails melden angebliche Zustellprobleme

Links sollen persönliche Daten und Zahlungsinfos abgreifen

Betroffene: Passwörter ändern, Bank/Polizei kontaktieren

Marian Nadler Redaktor News

Derzeit kursieren betrügerische E-Mails, die fälschlicherweise im Namen der Liechtensteinischen Post versendet werden. Die Landespolizei wurde darüber informiert, dass Personen Nachrichten erhalten haben, in denen angebliche Probleme bei der Zustellung einer Sendung vorgetäuscht werden.

Die E-Mails erwecken den Eindruck, von der Liechtensteinischen Post zu stammen, und fordern die Empfänger dazu auf, über einen enthaltenen Link weitere Schritte vorzunehmen. Ziel dieser sogenannten Phishing-Nachrichten ist es, an persönliche Daten und Zahlungsinformationen zu gelangen.

Zugangsdaten gegebenenfalls ändern

Die Liechtensteinische Post weist in einer Medienmitteilung darauf hin, dass sie Kundinnen und Kunden weder per E-Mail noch per SMS dazu auffordert, vertrauliche oder persönliche Daten über Links preiszugeben oder Zustelländerungen auf diesem Weg vorzunehmen.

Die Landespolizei empfiehlt:

Keine Links in verdächtigen E-Mails oder SMS anzuklicken.

Keine persönlichen Daten, Passwörter oder Zahlungsinformationen preiszugeben.

Absenderadressen und Internetadressen sorgfältig zu prüfen.

Verdächtige Nachrichten umgehend zu löschen.

Sie betont zudem, dass die offizielle Webseite der Liechtensteinischen Post ausschliesslich unter www.post.li erreichbar ist. Wer bereits auf einen Link geklickt oder persönliche Daten eingegeben hat, sollte umgehend die betroffenen Zugangsdaten ändern und sich bei Bedarf mit seiner Bank sowie der Landespolizei in Verbindung setzen.