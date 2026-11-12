Jugendliche (17) in Weinfelden TG mit Waffe bedroht

Eine 17-Jährige ist am Mittwochabend in Weinfelden TG von einem unbekannten Mann bedroht worden. Laut Polizei hielt er sie auf einem Feldweg zurück und zog eine Waffe.

Janine Enderli Redaktorin News

Eine 17-jährige Fussgängerin war am Mittwochabend kurz vor 19.45 Uhr in Weinfelden TG auf dem Feldweg zwischen der Feldhofstrasse und der Austrasse unterwegs. Im Bereich einer Scheune wurde sie plötzlich von einem Mann zurückgehalten, wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilt.

Nach Angaben der Jugendlichen gegenüber der Polizei bedrohte der Unbekannte sie zuerst verbal und mit einer Faustfeuerwaffe. Danach liess er von ihr ab und entfernte sich in Richtung Scheune. Die 17-Jährige ging nach Hause. Sie blieb körperlich unverletzt.

Gesuchter Mann circa 20 Jahre alt

Die Kantonspolizei Thurgau hat Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Die Staatsanwaltschaft Kreuzlingen führt eine Strafuntersuchung.

Der gesuchte Mann wird als zirka 20 Jahre alt, südländisch aussehend, rund 180 Zentimeter gross und stämmig beschrieben. Er trug schwarze Kleidung und sprach Schweizer Dialekt. Die Polizei sucht Zeugen.